مشاهدة مباراة الاهلى اليوم: مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، مباراة الاهلي اليوم Mamelodi Sundowns vs Al Ahly | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot | كورة لايف | كورة اون لاين،تبحث جماهير النادي الأهلي عن طريقة مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا وتنقلها قناة "أون تايم سبورت" الأرضية.

طريقة مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني عصر اليوم بشكل مجاني عبر قناة "أون تايم سبورت" التردد الأرضي.

تردد أون تايم سبورت الأرضي

- تردد القناة: 11681.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- الاستقطاب: أفقي.

- القمر الصناعي: نايل سات.​

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا، بالمباراة المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت الموافق 11 مارس 2023.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

وتقام مباراة الأهلي اليوم أمام صن داونز على استاد لوفتس، في إطار مباريات الفريقين في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء أمام صن داونز بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، وفي الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، أحمد قندوسي، وفي الهجوم: طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، محمد شريف «كهربا».

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناة ARENA SPORT، تردد: 11512، ومعامل الاستقطاب: عمودي، ومعدل الترميز: 30000.

كما سيتم بث هذه المواجهة عبر قناة CBC Sport HD، تردد 11135 ومعامل الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.4، وسيتم نقل اللقاء أيضا عبر قناة SuperSport Variety 3 الجنوب أفريقية وترددها 11170، والاستقطاب أفقي وذلك على قمر صناعي Intelsat 17.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ويحتل الهلال السوداني صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما يحل صن داونز في المركز الثاني بـ7 نقاط، ويأتي النادي الأهلي في المركز الثالث بـ4 نقاط، ويتذيل القطن الكاميروني المجموعة بالمركز الرابع دون رصيد من النقاط.