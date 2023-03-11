مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شووت مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot،يحل فريق ليفربول ضيفا على نظيره بورنموث، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف مساء، على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة مديره الفني يورجن كلوب، مواصلة انتفاضته الأخيرة في مسابقة الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز الثالث على التوالي أمام بورنموث في مباراة اليوم، وتعزيز فرصه في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كان ليفربول حقق فوزا تاريخيا على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي، كما أصبح النجم المصري محمد صلاح، الهداف التاريخي للريدز في البريميرليج برصيد 129 هدفا، متجاوزا روبي فاولر (128).

يذكر أن ليفربول اكتسح بورنموث 9-0 في لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق بورنموث بعاملي الأرض والجمهور للثأر من ليفربول بالفوز عليه في مباراة اليوم والهروب من المركز الأخير، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ترتيب ليفربول وبورنموث

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الـ 20 والأخير برصيد 21 نقطة.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر

بعد الانتصار التاريخي على مانشستر يونايتد، يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على حساب بورنموث، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023، والتي تقام على أرضية ستاد فيتاليتي.

واكتسح فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، وذلك في قمة الجولة السادسة والعشرين الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية ستاد «أنفيلد» معقل الريدز.

وشهدت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، صعود النجم الدولي المصري محمد صلاح على عرش هدافي الريدز برصيد 129 هدفًا، متفوقًا على روبي فاولر صاحب الـ128 هدفًا، ليصبح الفرعون المصري هو الهداف التاريخي للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 42 نقطة، من 25 مباراة خاضهم الريدز هذا الموسم في «البريميرليج».

ترتيب بورنموث في الدوري الإنجليزي

بينما يتواجد فريق بورنموث في المركز العشرين والأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 21 نقطة، من 25 مباراة.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يخوض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، مباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبيرتسون - فان دايك - إبراهيم كوناتي - أليكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو - هيندرسون - هيرفي إليوت.

خط الهجوم: جودي جاكبو - داروين نونيز - محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره فريق بورنموث، يوم غد السبت 11 مارس 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين، من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز 2023، والتي تقام في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

بينما تذاع مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي، عبر قناة، belN Sports premium 1، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي.