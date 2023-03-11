يلا شوت ليفربول.. رابط بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي.. Yalla shoot، ستدخل كتيبة يورجن كلوب المباراة منتشية بالفوز التاريخي على الجار اللدود مانشستر يونايتد بـ7 أهداف نظيفة، وتسعى للاقتراب خطوة أخرى من مراكز دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يحاول المدرب الألماني إراحة بعض لاعبيه، وذلك في سبيل الاستعداد بالصورة المثالية للمباراة المرتقبة في سانتياجو برنابيو أمام ريال مدريد هذا الأسبوع.

يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 42 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن الرابع نيوكاسل، وقد تكون مباراة بورنموث الفرصة المثالية للعودة إلى المربع الذهبي ثانيةً حال الفوز.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على ملعب أنفيلد، قد فاز بها الريدز بنتيجة تاريخية، 9-0 وأدت إلى إقالة مدرب الضيوف آنذاك، سكوت باركر.

ميعاد مباراة ليفربول القادمة ضد بورنموث

سيلعب ليفربول مع بورنموث مساء السبت الموافق 11 مارس/ آذار 2023، على ملعب فيتاليتي، بالجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2023

مباراة ليفربول وبورنموث ستكون متاحة للجماهير من خلال قناة "beIN Sports HD 1 Premium" المخصصة لنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكن متابعة المباراة بستوديو تحليلي وتعليق إنجليزي من خلال قناة beIN Sports HD 1 English.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2023؟

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وبورنموث من خلال تطبيق "تود".

هناك وسيلة أخرى وهي الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت".

معلق مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2023

سيتولى المعلق أحمد البلوشي مهمة التعليق على مجريات مباراة ليفربول وبورنموث بالجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويمكن متابعة المباراة بالتعليق الإنجليزي من خلال قناة "beIN Sports HD 1 English".



التشكيل المتوقع لليفربول ضد بورنموث



من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على تشكيلته المعتادة 4-3-3، وقد يمنح بعض الوقت للعائد من الإصابة لويس دياز بعد طول غياب.

الثلاثي الهجومي المتوقع مشاركته أمام بورنموث سيكون في مقدمته محمد صلاح وداروين نونيز، وغالبًا سيواصل الاعتماد على كودي جاكبو بدلًا من فيرمينو أو جوتا.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورنموث

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - هيرفي إليوت

خط الهجوم: داروين نونيز - كودي جاكبو - محمد صلاح

كم عدد أهداف محمد صلاح في بورنموث؟

بورنموث ضمن الشباك المفضلة لمحمد صلاح، فالدولي المصري لم سجل 8 أهداف في 7 مباريات خاضها.

لم يعرف أيضًا الفرعون المصري سوى لغة الانتصار أمام بورنموث، فحقق الفوز في كل مواجهاته داخل أو خارج الديار أمام النادي الإنجليزي.

يُشار إلى أن صلاح لم يسجل أهدافًا في شباك بورنموث بمباراة الذهاب التي انتهت بفوز ليفربول ٧-٠.