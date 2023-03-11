مشاهدة مباراة الأهلي| مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري الابطال| يلا شووت مباراة الاهلي مباشر يوتيوب

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موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، والقنوات الناقلة لمباراة بث مباشر على النايل سات ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء لحظة بلحظة.

ترتيب الأهلي في المجموعة

يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد 3 مباريات لعبها الفريق حتي الآن، خسر من الهلال السوداني (1-0 ) في الخرطوم، وتعادل مع صن داونز (2-2) في القاهرة، وفاز على القطن الكاميروني (3-0) في بالقاهرة، بينما يتصدر الهلال السوداني المجموعة برصيد 9 نقاط، ثم يأتي في المركز الثاني فريق صن داونز برصيد 7 نقاط، وفي نهاية المجموعة يأتي فريق القطن الكاميروني بعد خسارته جميع المباريات داخل وخارج أرضه.

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مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا، استاد الأهلي we السلام، 25 فبراير 2023. - صورة أرشيفية

فرصة تأهل الأهلى لدور الثمانية في بطولة

هناك ثلاثة سيناريوهات لصعود النادي الأهلي للدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا وهي:

الأول: إذا فاز الأهلي في الـ 3 مباريات الأخرى في المجموعة، يصل رصيده إلى 13 نقطة، يصعد للدور الربع النهائي دون انتظار نتائج باقي الفرق.

الثاني: تعادل الأهلي مع صن داونز، ثم الفوز على القطن الكاميروني والهلال، يصل إلى النقطة 11 يمكنه التأهل بشرط تعادل الهلال أمام الفريق صن داونز في الخرطوم.

الثالث: خسارة الأهلي من صن داونز، والفوز على القطن ثم الهلال يصل الأهلي إلى 10 نقاط، يتأهل بشرط خسارة الهلال أمام صن داونز في الخرطوم.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة دوري أبطال افريقيا 2023

تنطلق مباراة الأهلي ضد صن داونز ضمن مباريات الجولة الرابعة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، اليوم السبت 11 مارس، في توقبت الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، و4 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي صن داونز.



مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا، استاد الأهلي we السلام، 25 فبراير 2023. - صورة أرشيفية

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن داونز على النايل سات

تنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» bein sports مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 حصري بدايةً من دور المجموعات بث مباشر عبر النايل سات على التردد:12379

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

2- قناة أون تايم سبورت علي التردد الأرضي، يتم ضبط القناة بتوصيل الإريال الخارجي في التليفزيونات العادية، وضبط على تردد UHF 32.

أما في حال التوصيل من خلال شاشات LCD أو LED، يتم تحويل الشاشة من خاصية ATV إلى DTV بعدها التوصيل الإريال الخارجي ثم اتمام عمليات البحث علي التردد: 11512.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

3 - قناة CBC Sport HD:

تردد 11135.

الاستقطاب أفقي.

الترميز 27500.

معلق مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا

قررت قناة بين سبورت اسناد تعليق مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي التي تجمع بين الفرقين ضمن الجولة الرابعة في المجموعة الرابعة لدوري أبطال افريقيا عصر اليوم السبت على محمد على.

حكم مباراة الاهلي وصن داونز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اسناد إدارة مباراة الأهلي وصن داونز للحكم السنغالي عيسي سي، الإدارة التي تجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



جماهير الأهلي - صورة أرشيفية

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الفريق يبدأ مباراة ضد صن داونز بالتشكيل في حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي الدفاع محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول، وفي خط الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وفي خط الهجوم محمد شريف.

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك جولة من داخل استاد لوفتس، الذى يستضيف مباراة الأهلي وصن داونز غدًا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز غدا، السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، بينما يرتدى فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدى الحارس اللون الموف، وذلك وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني المباراة الذي عقد ظهر اليوم بأحد الفنادق القريبة من إقامة بعثة الفريق بمدينة بريتوريا، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.



وحضر الاجتماع الفني من الأهلي وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

وناقش الحضور خلال الاجتماع الفني كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الغد، ومن بينها تحديد موعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة واتباع كافة الضوابط المنظمة للبطولة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.