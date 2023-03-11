يلا شوت يوتيوب مباراة الأهلي| مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم في دوري الابطال| مباراة الاهلي مباشر تويتر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، غدًا السبت، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الساعة الثالثة عصر غدٍ السبت، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتواجه الأهلي مع نظيره صن داونز، في 13 مباراة سابقة، كانت فيها الغلبة للمارد الأحمر بمجموع 5 انتصارات فيما حقق الفريق الجنوب الإفريقي الفوز الأكبر بالانتصار بخماسية نظيفة.

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تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

ويستعرض القاهرة 24 للقراء والمتابعين، تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز، والتي شهدت فوز الأهلي 5 مرات وتعادل الفريقين 4 مرات مقابل فوز الفريق الجنوب إفريقي 3 مرات، في الوقت الذي سجل فيه الأهلي 17 هدفًا مقابل 14 لفريق صن داونز.

وتواجه الفريقان لأول مرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، حيث تعادلا ذهابًا في جنوب إفريقيا بهدف لمثله، قبل أن يفوز الأهلي 3- صفر في مباراة العودة ويُتوج بالبطولة.

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وتواجه الفريقان مجددًا في دور الستة عشر عام 2007، حيث تعادلا ذهابًا في بريتوريا بهدفين لمثلهما، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر.

وكانت المواجهة الثالثة في الدور ربع النهائي من موسم 2018-2019 وفاز صن داونز ذهابًا 5- صفر، وفي الإسكندرية فاز الأهلي بهدف نظيف أحرزه وليد أزارو لم يكن كفيلًا لتدراك العودة والتأهل.

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وعاد الفريقان ليتواجها مجددًا في الدور ربع النهائي من موسم 2019-2020، وفاز فيها الأهلي ذهابًا بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل الفريقان بهدف لكل فريق في جنوب إفريقيا.

وتكررت المواجهة للمرة الثالثة تواليًا، في ربع نهائي نسخة 2020-2021، حيث فاز الأهلي ذهابًا بهدفين، وفي مباراة الإياب تعادل الفريقان بهدف لكل فريق.

وكانت المواجهة قد تجددت في نسخة الموسم الماضي بدور المجموعات، وفاز صن داونز في المباراتين بنتيجة 1- صفر، في القاهرة وجنوب إفريقيا.

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وخاض الفريقان آخر مواجهتهما خلال الجولة الثالثة من دور مجموعات النسخة الحالية بالقاهرة، والتي شهدت تعادلهما بهدفين لمثلهما قبل أن ينتظر كلا الفريقين مواجهة جديدة وهامة غدًا السبت.