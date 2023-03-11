مشاهدة Ahly اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم يلا شوت كورة لايف | بث مباشر الأهلي تويتر beIN sport

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بوابة الفجر

مشاهدة Ahly اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم يلا شوت كورة لايف | بث مباشر الأهلي تويتر beIN sport  ، غدت مواجهة الأهلي وصن داونز من أهم مباريات قارة إفريقيا، بين النادي الأكثر تتويجًا بدوري الأبطال، وآخر من أفضل الأندية وأكثرها تقديمًا لكرة القدم الممتعة في القارة السمراء.

تكررت كثيرًا مباريات الفريقين في آخر 4 سنوات على صعيد دوري أبطال إفريقيا، والسمة المميزة لها أنها لطالما كانت متكافئة وشهدت كرة قدم ممتعة، سواءً عندما جرت في مصر أو في جنوب إفريقيا.

بعض تلك المواجهات دخلت تاريخ القارة السمراء من أوسع أبوابه، فلا شك أن هزيمة الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي بخماسية نظيفة في بريتوريا ستظل عالقة في أذهان الجميع إلى الأبد.

ثأر الأهلي بعدها أكثر من مرة، والتقى الفريقان مرات عديدة، وعلى الأرجح لن تتوقف مواجهات الفريقين في الأدوار الفاصلة من دوري الأبطال في السنوات المقبلة، لا سيما مع النمو الهائل رياضيًا وماليًا لكليهما.

في الأسطر التالية نتعرف سويًا إلى تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز.

ما تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز في مصر؟

التقى الأهلي مع صن داونز 7 مرات في مصر، جميعها كانت في دوري أبطال إفريقيا.

المواجهة الأولى تعود إلى نهائي المسابقة عام 2001، وحينها تُوِّج الأهلي باللقب بعد الفوز بثلاثية خالد بيبو.

وحدثت القمة المصرية الجنوب أفريقية مجددًا عام 2007، وفاز الأهلي بهدفين نظيفين.

أما المباراة الثالثة فكانت الأصعب ربما، بعد خسارة الأهلي في بريتوريا 5-0، وفاز المارد الأحمر في ملعب برج العرب بهدف نظيف وودّع دوري الأبطال 2019 من ربع النهائي.

"الثأر الأهلاوي" تحقق بعد ذلك بالفوز في ربع نهائي 2020 بالقاهرة بهدفين نظيفين، ثم كرر نفس النتيجة في نفس الدور بنسخة 2021.

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على مدار 5 مواجهات كانت الأفضلية مطلقة للأهلي، لكنها تبددت في 2022، عندما حقق صن داونز فوزه الأول في مصر على كتيبة بيتسو موسيماني آنذاك، بهدف دون رد في دور المجموعات.

وآخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في مجموعات 2023 باستاد السلام، وانتهت بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق.

هكذا، يصبح الفريقان قد التقيا 7 مرات في القاهرة، كان الفوز من نصيب الأهلي في 5، مقابل انتصار وحيد لصن داونز، مع تعادل مرة واحدة أيضًا.

ما تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز في جنوب إفريقيا؟

لم ينجح صن داونز في تحقيق الفوز على الأهلي بجنوب إفريقيا في أول مباراتين، حيث تعادل 1-1 في نهائي 2001، وتعادل 2-2 عام 2007.

لكن الفوز الأول أتى عام 2019 وبأفضل صورة ممكنة للنادي الجنوب أفريقي، بعد التفوق 5-0 على الأهلي في بريتوريا.

على مدار عامين متتاليين بعدها، التقى الفريقان في ربع النهائي أيضًا، ولكن حينها انتهت المباراتان في جنوب إفريقيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي آخر مباراة أقيمت في بلاد "البافانا بافانا" فاز صن داونز بهدف نظيف في دور المجموعات من دوري الأبطال 2021-2022.

ما تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز؟

التقى الأهلي مع صن داونز في 13 مناسبة، جميعها كانت لحساب دوري أبطال إفريقيا، وبدايتها كانت من نهائي 2001، وامتدت لتشمل مواجهات في دور الـ16 وربع النهائي.

فاز الأهلي على صن داونز 5 مرات، جميعها كانت في مصر، في حين فاز صن داونز في 3 مواجهات أخرى، 2 في جنوب إفريقيا وواحدة على استاد القاهرة الدولي، أما التعادل فكان حلًا في 5 مواجهات بين الكبيرين.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

المباراةالنتيجةالدور
صن داونز - الأهلي1-1ذهاب نهائي 2001
الأهلي - صن داونز0-3إياب نهائي 2001
صن داونز - الأهلي2-2ذهاب دور الـ16 2007
الأهلي - صن داونز0-2إياب دور الـ16 2007
صن داونز - الأهلي0-5ذهاب ربع نهائي 2019
الأهلي - صن داونز0-1إياب ربع نهائي 2019
الأهلي - صن داونز0-2ذهاب ربع نهائي 2020
صن داونز - الأهلي1-1إياب ربع نهائي 2020
الأهلي - صن داونز0-2ذهاب ربع نهائي 2021
صن داونز - الأهلي1-1إياب ربع نهائي 2021
الأهلي - صن داونز1-0مجموعات 2022
صن داونز - الأهلي0-1مجموعات 2022
الأهلي - صن داونز2-2مجموعات 2023
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