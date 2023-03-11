مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في البريميرليج 2023 | مباراة ليفربول مباشر يوتيوب، يحل ليفربول ضيفًا على بورنموث في تمام الثانية والنصف ظهرًا في افتتاحية منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويرغب ليفربول في تحقيق الانتصار الثالث تواليًا له في بطولة الدوري الإنجليزي، بعدما فاز على ولفرهامبتون بثنائية نظيفة، ثم اكتساح مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة تاريخية، في مباراة شهدت تنصيب محمد صلاح على عرش هدافي الفريق التارييخين في “البريميرليج” برصيد 129 هدفًا متفوقًا على روبي فاولر الذي سجل 128 هدفًا.

واستطاع فريق ليفربول إعادة نفسه لصراع احتلال أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث صعد للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط، عن صاحب المركز الرابع الذي يُعاني في الآونة الأخيرة، فريق توتنهام.

مباراة اليوم قد تكون تاريخية أيضًا لـ“مو”، حال تسجيله هدفًا على الأقل، حيث سيكون على موعد مع الانفراد برقم قياسي جديد، حيث يتقاسم صلاح صدارة هدافي ليفربول خارج الأرض في بطولة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”، رفقة الأسطورة مايكل أوين، برصيد 55 هدفًا لكل منهما، بفارق مباريات أقل لـ“الفرعون المصري”.

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اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر

ويُعد فريق بورنموث أحد الخصوم المفضلة لمحمد صلاح، حيث استطاع “مو” تسجيل 8 أهداف في مرماها، خلال 7 مباريات خاضها ضدها، ويرغب في تعزيز سجله أمامه من أجل إضافته لأحد أكثر الفرق التي سجل فى شباكها.

ويسعى محمد صلاح لرفع رصيده من الأهداف مع ليفربول في مختلف المسابقات، حيث يحتل المركز السابع في قائمة أكثر المسجلين للنادي تاريخيًا، برصيد 178 هدفا، ويسعى لتقليص الفارق بينه وبين روبي فاولر صاحب المركز السادس، الذي سجل 183 هدفًا.

وفي نفس الجولة، تحديدًا في الخامسة مساءً، يستضيف فريق ليستر سيتي نظيره تشيلسي، فيما يستضيف توتنهام هوتسبير نظيره نوتنجهام فورست.

كما يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على كريستال بالاس، في البروفة الأخيرة لكتيبة المدرب بيب جوارديولا قبل مواجهة لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الفريق لتحقيق الانتصار والمحافظة على موقعه في المنافسة مع أرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن قائمة الغائبين عن صفوف الفريق أمام بورنموث، في المباراة المقرر لها اليوم السبت، على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي:" ماتيب قد يعود إلى التدريبات بحلول الأسبوع المقبل، ونأمل أيضا في أن نعود لويس دياز في نفس الموعد، قد نرى الثنائي في الملعب بعد التوقف الدولي".

أضاف:" فيما يخص تياجو ألكانتارا لم يتحدد موقفه بعد،بينما سيغيب كالفين رامزي حتى نهاية الموسم بعد خضوعه عملية جراحية".

ويدخل فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ساحقا على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة في الجولة الماضية.

ترتيب ليفربول وبورنموث

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الـ 20 والأخير برصيد 21 نقطة.