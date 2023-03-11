يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا.. Yalla shoot، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة هامة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، غدًا السبت، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه صن داونز، على ملعب الأخير، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال

ويحتل صن داونز المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية بـ7 نقاط من أصل 3 مباريات، خلف الهلال السوداني المتصدر بـ9 نقاط من 4 مباريات، ويأتي الأهلي ثالثًا بـ4 نقاط من 3 مباريات، بينما يتذيل القطن الكاميروني الترتيب دون نقاط من 4 مباريات.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وصن داونز عبر فضائية Bein sports hd 4.

ويمكنكم مطالعة مواعيد ونتائج جميع المباريات لحظة بلحظة عبر مركز المباريات

أعلنت شبكة مجموعة قنوات بين سبورت عن اختيار على محمد على للتعليق على مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها الثالثة عصر غد السبت فى الجولة 4 من مباريات دور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة صن داونز

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل الفريق لمباراة صن داونز المرتقبة غدا السبت فى الجولة 4 من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - محمد عبد المنعم - على معلول

الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - أحمد القندوسي - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمود كهربا

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

من جانبه أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوفتس بمدينة بريتوريا.

وأضاف مدير الكرة: «الكل يعلم حجم التحديات التي تواجه الفريق وفي مقدمتها مباراة صن داونز، ولدينا دوافع قوية لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد».

وواصل عبد الحفيظ كلامه مؤكدا أن كافة أفراد البعثة تعمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق نتيجة تعيد الفريق من جديد إلى مساره الصحيح بدوري أبطال إفريقيا.

وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن الإصابات داخل صفوف الفريق، مؤكدا أن الأمور مطمئنة إلى حد كبير في الجزء الطبي بعد عودة أغلب اللاعبين الذين اشتكوا من إصابات في الفترة الماضية، وشاركوا في التدريبات الجماعية.

وواصل مدير الكرة حديثه: «عمرو السولية وأحمد عبدالقادر وخالد عبد الفتاح، شاركوا في التدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهم، فيما شارك حسين الشحات بشكل تدريجي، ويبقى قرار مشاركة أي لاعب وفقا للرؤية الفنية».

وعن الحضور الجماهيري في مباراة صن داونز قال «عبد الحفيظ»، إن الفريق يضم كوكبة من اللاعبين أصحاب الخبرات القادرين على التعامل مع كافة الأجواء، وأن كل فريق له الحق في حشد جماهيره، ولكن التاريخ يذكر دائما نتائج المباريات ولا يذكر عدد الحضور.

واختتم سيد عبدالحفيظ تصريحاته مؤكدا أنه لا يحب الحديث عن الماضي فيما يخص نتائج المباريات التي خاضها الفريق في دور المجموعات، متمنيا أن يكون اللاعبون عند حسن الظن بهم في مباراة صن داونز.



مواجهات الأهلي وصن داونز بجنوب إفريقيا

والتقى الأهلي مع صن داونز بجنوب إفريقيا في 6 مباريات قبل ذلك وهم كالتالي:

1- الأهلي 1-1 صن داونز ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2001.

2- الأهلي 2-2 صن داونز ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2007.

3- الأهلي 0-5 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2019.

4- الأهلي 1-1 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2020.

5- الأهلي 1-1 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2021.

6- الأهلي 0-1 صن داونز الجنوب أفريقي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2022.

إجماليًّا التقى الأهلي مع فريق صن داونز في 13 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر في 3 مباريات.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي على قناة bien sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.