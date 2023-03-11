مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز يلا شوت بث مباشر yalla shoot مباراة الأهلي اليوم بث مباشر دون تقطيع

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز يلا شوت بث مباشر yalla shoot Mamelodi Sundowns vs Al Ahly مباراة الأهلي اليوم بث مباشر دون تقطيع، البث المباشر لمباراة النادي الأهلي صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرا، علي ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز

ويدخل الأهلي المباراة وعينة علي الثلاث نقاط لتحسين فرص صعوده لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما اشتدت المنافسة بفوز الهلال السوداني على القطن الكاميروني بهدفين دون رد في الجولة الرابعة ليرتقي لصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.

ويسعي النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الحفاظ علي فرصه في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطالب كولر من اللاعبين بالتركيز الشديد واستغلال الفرص، مؤكدا علي أن مباراة صن داونز صعبة ولن تحتمل إهدار للفرص أو حدوث أي أخطاء دفاعية.

وفي المقابل يطمح صن داونز لتحقيق نتيجة وحصد الثلاث نقاط إيجابية لضمان التأهل لربع نهائي دوري الأبطال ذو وعدم الدخول في حسابات معقدة.

آخر لقاء للأهلي وصن داونز بدوري المجموعات

وفاز النادي الأهلي على حساب القطن الكاميروني، بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية ستاد الأهلي والسلام.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

بينما آخر لقاء خاضه صن داونز بدور المجموعات كان أمام النادي الأهلي في مباراة الذهاب التي أقيمت علي استاد السلام وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1-الهلال السوداني: المركز الأول برصيد 9 نقاط من 4 مباريات

2- صن داونز الجنوب أفريقي: المركز الثاني برصيد 7 نقاط من 3 مباريات

3- الأهلي المصري: المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 3 مباريات

4- القطن الكاميروني: المركز الرابع والأخير دون نقاط من 4 مباريات

مباراة الذهاب بين الأهلي وصن دوانز

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الذهاب بين النادي الأهلي وصن داونز التي جمعتهما على استاد القاهرة مطلع الشهر الجاري تحديدا يوم 3 مارس في وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهما، أحرز للنادي الأهلي محمد عبد المنعم وحسين الشحات، بينما أحرز لصن داونز بيتر شالولايل، وثابيلو مورينا، ولم يحقق النادي الأهلي أي فوز علي فريق صن داونز في ملعبه بجنوب إفريقيا طوال مسرة مواجهتهما في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

وسبق أن التقى الفريقان في 13 مباراة سابقة حقق الأهلي الفوز في 5 مباريات وخسر 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات، وسجل النادي الأهلي في شباك صن داونز 17 هدفا بينما استقبلت شباكه 14 هدف، أكبر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.