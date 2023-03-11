بث مباشر.. يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في كلاسيكو دوري أبطال إفريقيا| YALLA SHOOT

كلاسيكو مباراة Mamelodi Sundowns vs Al Ahly اليوم، يبحث البعض عن معرفة طريقة ضبط قناة "تايم سبورت"، التي تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا، الساعة الثالثة عصر اليوم السبت.

ويمكن ضبط القناة عبر:

1- التليفزيونات التقليدية:

- يمكن التقاط الصورة بجودة HD من خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من "أنالوج" إلى "ديجيتال"، ويتم توصيل الإريال به؛ ليخرج منه كابل ثلاثي "أحمر- أصفر- أبيض"، ويتم توصيلها بالتليفزيون.

- يمكنها التقاط تردد القناة عن طريق "الإريال" القديم الذي يوضع أعلى التليفزيون العادي مباشرة، لكن الجودة ستكون ضعيفة.

2- الشاشات الحديثة:

- يحتاج المستخدم للحصول على جهاز تحويل "أنالوج" إلى "ديجيتال"، يكون متصلًا به الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ "UHF Antenna"؛ حيث سيخرج من هذا الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتليفزيون.

- إذا كان التليفزيون يدعم التحويل المباشر من "أنالوج" إلى "ديجيتال" دون جهاز خارجي سيحتاج المستخدم أيضًا إلى وجود الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يُعرف بـ "UHF Antenna"، ويتم توصيله بالتليفزيون أيضًا.

2- طريقة تشغيل قناة Time Sport

إذا كانت الشاشة تدعم استقبال البث الأرضي الرقمي:

- قم بتركيب الهوائي الأرضي "الإريال"، وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

- وصل الكابل الخاص بالإريال في المدخل المخصص له بالشاشة RF.

- ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة للبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

- عقب انتهاء البحث، احفظ القناة التي استقبلتها.

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4- إذا كانت الشاشة لا تدعم استقبال البث الأرضي الرقمي:

- يحتاج المستخدم إلى جهاز خاص لتحويل أنالوج إلى ديجيتال، وهو الخاص باستقبال البث الأرضي الرقمي، مع مراعاة أن يكون مدونًا عليه DVBT" أو "DVBT2".

- ركب الهوائي الأرضي "الإريال" ووجهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

- صل الكابل الخاص بالإريال في المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF.

- صل جهاز الاستقبال بالشاشة أو بالتليفزيون العادي عبر كابل ثلاثي أو كابل HDMI.

- ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة، للبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

5- يمكن تحويل القمر الصناعي خاصة طبق الدش إلى إريـال أرضي عادي، من خلال محول "كونفيرتر" ويباع في محلات الدش مقابل 5 جنيهات تقريبًا.

- يتم تشغيل المحول من خلال فصل سلك الريسيفر وتركيبه في إحدى جهات المحول الشبيهة بالمدخل في "الريسيفر" ثم تركيب الجهة الثانية من المحول في التليفزيون في مدخل الإريـال الأرضي العادي؛ ليتحول الطبق إلى إريـال أرضي، ويتم فصل القنوات الفضائية مؤقتًا.



- بعد توصيل المحول بالتليفزيون، يجب البحث عن القنوات الأرضية على قنوات التليفزيون، من خلال الريموت كنترول الخاص بالتليفزيون؛ لتظهر القنوات الأرضية بوضوح تام.

- وعقب تحويل البث إلى أرضي، يجب البحث عن قناة "تايم سبورت" الأرضية، ومن ثم مشاهدة المباراة بطريقة طبيعية.

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مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر كأس العالم للاندية

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز في المغرب بتاريخ اليوم الموافق 08-02-2032 سننقل المباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر، وستكون المباراة الافتتاحية بين الاهلي وصن داونز على ملعب البيت وستطلق صافرة الحكم في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بين منتخب الاهلي وصن داونز ستذاع على 22 قناة، ومنها قناة بي إن سبورتس وقناة الكاس القطرية والرياضية المغربية.

يعلق عصام الشوالي ويوسف سيف على مباراة الاهلي وصن داونز عبر قناة بي إن سبورتس، وأحمد الطيب وسمير المعيرفي عبر قناة الكاس، ومحمد العدالي عبر الرياضية المغربية.