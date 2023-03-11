مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت اليوم بوابة الفجر | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز كورة لايف في دوري ابطال افريقيا، يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع صن داونز بطل جنوب إفريقيا على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” فى بريتوريا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

التقى النادي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي فى 7 مواجهات، جميعها كانت فى بطولة دوري أبطال إفريقيا، وخلال المواجهات السبع أقيمت 13 مباراة بين الفريقين، فاز الأهلي في خمسة لقاءات وتعادل فى مثلها وفاز صن داونز فى ثلاث مباريات، وأحرز لاعبو الأهلي في مرمى الفريق الجنوب أفريقي 17 هدفًا مقابل 14 أحرزها لاعبو صن داونز فى مرمى الأهلي.

نتائج مواجهات الأهلى وصن داونز



المواجهة الأولى كانت في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، تعادل الفريقان ذهابًا في بريتوريا بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي سيد عبد الحفيظ، وفي لقاء العودة فاز الأهلي 3- صفر سجلها خالد بيبو «هاتريك»، وفاز الأهلي بكأس البطولة.

المواجهة الثانية كانت في دور الستة عشر عام 2007، تعادل الفريقان ذهابًا في بريتوريا بهدفين لكل فريق، أحرز للأهلي محمد بركات وفلافيو أمادو، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر سجلهما شادي محمد ومحمد أبو تريكة.

المواجهة الثالثة كانت في دور الثمانية موسم 2018-2019 وفاز صن داونز ذهابًا 5- صفر، وفي الإسكندرية فاز الأهلي بهدف أحرزه وليد أزارو.

المواجهة الرابعة كانت في دور الثمانية موسم 2019-2020، فاز الأهلي ذهابًا بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول، وفي مباراة الإياب ببريتوريا تعادل الفريقان بهدف لكل فريق، وأحرز هدف الأهلي مدافع صن داونز في مرمى فريقه.

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المواجهة الخامسة كانت في دور الثمانية موسم 2020-2021، فاز الأهلي ذهابًا بهدفين أحرزهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وفي مباراة الإياب ببريتوريا تعادل الفريقان بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي ياسر إبراهيم.

المواجهة السادسة كانت في دوري المجموعات موسم 2021-2022 وفاز صن داونز في المباراتين بنتيجة 1- صفر.

المواجهة السابعة كانت فى دور المجموعات بالنسخة الحالية وتعادل الاهلى وصن داونز بهدفين لكل فريق فى القاهرة.

صراع العملاقين يتجدد من جديد في مسابقة الأبطال بهذه المجموعة، كونهما إلتقيا في الذهاب بالجولة الماضية على أرضية استاد السلام بالقاهرة وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.



لقاء سيكون غاية في الأهمية والإثارة بالنسبة للفريقين، فكلاهما يبحث عن الانتصار من أجل مواصلة الطريق الصحيح نحو التأهل للدور المقبل.

صنداونز صاحب الأرض والجمهور يتواجد حاليًا في المركز الثاني على جدول ترتيب المجموعة برصيد نقاط 7 نقاط وبفارق نقطتين عن الهلال السوداني المتصدر، جمعهم من انتصارين وتعادل.

وحشد الفريق الجنوب إفريقي كافة أسلحته لهذه الموقعة من أجل اقتناص النقاط الكاملة والعودة من جديد للصدارة، ومن أبرز هذه الأسلحة سيكون الجمهور الذي فتحت له الأبواب بالمجان، وهذا ما يدل على أهمية الموقعة وأن صن داونز سيقاتل بشراسة لنيل النقاط الكاملة للاقتراب من حسم العبور للدور المقبل.

على الجانب الأخر، استعاد الأهلي جزء من مستواه في الفترة الأخيرة خصوصًا في مسابقة الدوري، بعدما عاد لنغمة الانتصارات على حساب المقاولون العرب بهدفين دون رد ليواصل التربع على الصدارة وهذا ما أعطى اللاعبين دفعة كبيرة لهذه الموقعة.

المارد الأحمر سيكون أمام اختبار صعب للغاية ولا يقبل على اثنين بالنسبة له، كون النقاط الكاملة مطلب للفريق من أجل البقاء في دائرة المنافسة بقوة على التأهل والبقاء بالبطولة، فالتعثر قد يصعب موقف الفريق ويخرج من البطولة المفضلة لديه.

وتدخل كتيبة المدير الفني مارسيل كولر هذه الموقعة بشكل قوي وحذر شديد، حيث سيحاول بكل بسالة تقديم أداء مميز يخرج من خلاله بالنقاط الكاملة لمواصلة الصراع بقوة على التأهل للدور المقبل.