يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLASHOOT

بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، الموافق 11 مارس 2023، ضمن الجولة السابعة والعشرين من المسابقة، والمقرر إقامتها على ملعب فيتاليتي.

وتنطلق مباراة ليفربول وبورنموث في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد فريق بورنموث في المركز الأخير برصيد 20 نقطة.

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم أمام فريق بورنموث للدخول في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث تفصله ثلاث نقاط فقط عن فريق توتنهام صاحب المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

واستعاد فريق ليفربول بريقه في الفترة الماضية بعد فترة من تذبذب النتائج، حيث نجح في تحقيق فوزًا تاريخيًا على نظيره فريق مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وقبلها كان قد حقق الفوز على فريق وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، بثنائية نظيفة، ويأمل في مواصلة الانتصارات خلال مباراة اليوم أمام بورنموث للدخول في المربع الذهبي الذي سيمنحه بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، الموافق 11 مارس 2023، ضمن الجولة السابعة والعشرين من المسابقة، والمقرر إقامتها على ملعب فيتاليتي.



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