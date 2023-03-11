يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot

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بث مباشر ليفربول وبورنموث

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، وذلك قبل انطـلاق مباراة ليفربول ضد فريق بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة الــقدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنكــم عبر موقعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة ليفربول وبورنموث في الجولة السادسة والعشرين، يأتي ضـــــمن بطـولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القــــدم، عند تمام الســاعة الثانية والنصف مســاءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب فيتاليتي.

ويأتي نادي ليفربول في المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج وذلك برصيد 42 نقطة، بعد خوض 25 مباراة حتى الآن، وحقق الفوز في 12 مواجهات،تعادل في 6 مباريات، وخــسر في 7 مناسبات حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويأتي نادي بورنموث في المركز العشرين جدول ترتيب البريمـيرليج برصيد 21 نقـطة، بعد خوض 24 مباراة حتى الآن، وحقق الفوز في 5 مواجهات، وتعادل في 6 مباريات وهزم في 14 مباراة حتى الآن.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر

التشكيل المتوقع لـ “ليفربول”

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، ماتيب، روبرتسون، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، تيفان بايتيتش.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، محمد صلاح، كودى جاكبو.

توقيت مباراة ليفربول ضد بونموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي ليفربول وبورنموث عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، توقيت تونس، والجزائر، والمغرب، وعند الساعة الثانية والنصف ظهرًا، بتوقيت القاهرة- مصر، والسودان، وجنوب إفريقيا، وعند الساعة الثالثة والنصف عصرًا، بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، وعمان، وعند الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

ستنقل قناة بي إن سبورتس، مباراة ليفربول ضد بورنموث اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر لها عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا، بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.

من هو معلق مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقرر أن يعلق أحمد البلوشي، على أحداث مباراة ليفربول ضد بورنموث بالجولة السابعة والعشرين، لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والمقرر لها عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة

تشكيل فريق ليفربول المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

من المنتظر أن يلعب يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتشكيل التالي ضد بورنموث:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبتسون

خط الوسط: فابينيو، إليوت، هندرسون

خط الهجوم: نونيز، جاكبو، محمد صلاح