يلا شوت مباريات اليوم مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم يوتيوب يلا شوت في الدوري الإنجليزي 2023 YALLA SHOOT

بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، الموافق 11 مارس 2023، ضمن الجولة السابعة والعشرين من المسابقة، والمقرر إقامتها على ملعب فيتاليتي، وأعلن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة مضيفه بورنموث فى الثانية والنصف ظهر اليوم، السبت، على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتى، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينو، باجستيك، أليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، جاكبو.

فيما يأتي تشكيل بورنموث كالاتى:

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، فيما يأتي بورنموث فى مؤخرة الجدول برصيد 21 نقطة.

ويسعي محمد صلاح إلي زيارة شباك بورنموث الليلة، من أجل تعزيز صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر

كما يأمل الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، فى تحقيق الفوز لاقتحام المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، بعد فقدان فرصة المنافسة على اللقب في ظل الإبتعاد عن المتصدر أرسنال برصيد 21 نقطة.

ويستعد ليفربول لخوض معركة تاريخية من أجل إثبات الذات أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمًلا في العودة أمام الملكي الذي إنتصر في الإياب بنتيجة 2-5 على ملعب "آنفيلد".

وتنطلق مباراة ليفربول وبورنموث في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد فريق بورنموث في المركز الأخير برصيد 20 نقطة.

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم أمام فريق بورنموث للدخول في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث تفصله ثلاث نقاط فقط عن فريق توتنهام صاحب المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

واستعاد فريق ليفربول بريقه في الفترة الماضية بعد فترة من تذبذب النتائج، حيث نجح في تحقيق فوزًا تاريخيًا على نظيره فريق مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وقبلها كان قد حقق الفوز على فريق وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، بثنائية نظيفة، ويأمل في مواصلة الانتصارات خلال مباراة اليوم أمام بورنموث للدخول في المربع الذهبي الذي سيمنحه بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي