بث مباشر ليفربول وبورنموث تويتر يلا شوت.. كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر يلاشوت

ليفربول على موعد ومباراة سهلة نسبيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد برونموث ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، في حين يحتل فريق بورنموث المركز العشرين برصيد 21 نقطة

وكان ليفربول فاز في مباراته الاخيرة على فريق مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة استعاد بها توازنه من جديد في الدوري الإنجلزي، ونجح خلالها محمد صلاح في دخول التاريخ باعتباره الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدورى الإنجليزى - صورة أرشيفية

موعد مباراة ليفربول وبونموث في الدوري الإنجليزي

ويلتقي فريق ليفربول ضد بورنموث عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب إفريقيا، والساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والرابعة والنصف عصرًا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدورى الإنجليزى - صورة أرشيفية

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

كما هو معتاد، ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي والمقرر لها عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة- مصر

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر

معلق مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

سيقوم أحمد البلوشي بالتعليق اليوم على أحداث مباراة ليفربول وبورنموث في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم والمقرر لها عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة

تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

من المنتظر أن يلعب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالتشكيل التالي ضد بورنموث:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبتسون

خط الوسط: فابينيو، إليوت، هندرسون

خط الهجوم: نونيز، جاكبو، محمد صلاح

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن قائمة الغائبين عن صفوف الفريق أمام بورنموث، في المباراة المقرر لها اليوم السبت، على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي:" ماتيب قد يعود إلى التدريبات بحلول الأسبوع المقبل، ونأمل أيضا في أن نعود لويس دياز في نفس الموعد، قد نرى الثنائي في الملعب بعد التوقف الدولي".

أضاف:" فيما يخص تياجو ألكانتارا لم يتحدد موقفه بعد،بينما سيغيب كالفين رامزي حتى نهاية الموسم بعد خضوعه عملية جراحية".

ويدخل فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ساحقا على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة في الجولة الماضية.

ترتيب ليفربول وبورنموث

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الـ 20 والأخير برصيد 21 نقطة.

وتنطلق مباراة ليفربول وبورنموث في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد فريق بورنموث في المركز الأخير برصيد 20 نقطة.

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم أمام فريق بورنموث للدخول في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث تفصله ثلاث نقاط فقط عن فريق توتنهام صاحب المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

واستعاد فريق ليفربول بريقه في الفترة الماضية بعد فترة من تذبذب النتائج، حيث نجح في تحقيق فوزًا تاريخيًا على نظيره فريق مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وقبلها كان قد حقق الفوز على فريق وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، بثنائية نظيفة، ويأمل في مواصلة الانتصارات خلال مباراة اليوم أمام بورنموث للدخول في المربع الذهبي الذي سيمنحه بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي