يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم.. YALLASHOOT

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بوابة الفجر

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم.. YALLASHOOT، بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت، الموافق 11 مارس 2023.

وتبدأ مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد أربع نقاط، وفي المركز الثاني فريق صن داونز الجنوب إفريقي صاحب الضايفة في مباراة اليوم برصيد 7 نقاط.

ويتصدر فريق الهلال السوداني الذي خاض مباراة الجولة الرابعة جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا برصيد 9 نقاط، وفي المركز الرابع فريق القطن الكاميروني دون نقاط، ليشتعل صراع التأهل بين الأهلي وصن داونز مع الموج الأزرق.

وقام المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي بعقد محاضرة مع لاعبي المارد الأحمر قبل مغادرة فندق الإقامة بمدينة بريتوريا قبل التوجه إلى استاد لوفتس لخوض مباراة صن داونز اليوم.

واجع مارسيل كولر مع لاعبي الاهلي الأدوار المطلوبة منهم خلال مباراة اليوم الهامة أمام فريق صن داونز، وفقا لخطة اللعب التي تم الاستقرار عليها، بالإضافة إلى مراجعة عدد من النقاط الفنية الخاصة باللقاء.

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت، الموافق 11 مارس 2023.

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