مباراة نادي الوطنية اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب Yalla Shoot

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الأهلي يخوض لقاء لا يقبل القسمة على اثنين أمام صن دوانز السبت 11 مارس 2023 ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر دوري مجموعات أبطال إفريقيا للموسم الكروي 2022- 2023.

موعد مباراة الأهلي وصن دوانز بتوقيت القاهرة

ينطلق اللقاء بين الأهلي وصن دوانز السبت 9 مارس عند الساعة الثانية بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس والثالثة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والرابعة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والخامسة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

تشكيل الأهلي ضد صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد قندوسي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، بيرسي تاو.

ما هي القنوات الناقلة المجانية المفتوحة لمباراة الأهلي وصن دوانز السبت 11 مارس؟

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معلق مباراة الأهلي وصن دوانز اليوم السبت 11 مارس 2023

على محمد على

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر



كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، وصلت إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، التي تستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار جوهانسبرج على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٩ ساعات تخللها ترانزيت في مطار أسوان للتزود بالوقود.

وعقب الوصول إلى مطار جوهانسبرج استقلت البعثة حافلات إلى مدينة بريتوريا، ووصلت منذ قليل إلى فندق الإقامة. وحرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج، والتوجه مع البعثة إلى مدينة بريتوريا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلًّا من: صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت، الموافق 11 مارس 2023.

وتبدأ مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد أربع نقاط، وفي المركز الثاني فريق صن داونز الجنوب إفريقي صاحب الضايفة في مباراة اليوم برصيد 7 نقاط.

ويتصدر فريق الهلال السوداني الذي خاض مباراة الجولة الرابعة جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا برصيد 9 نقاط، وفي المركز الرابع فريق القطن الكاميروني دون نقاط، ليشتعل صراع التأهل بين الأهلي وصن داونز مع الموج الأزرق.

وقام المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي بعقد محاضرة مع لاعبي المارد الأحمر قبل مغادرة فندق الإقامة بمدينة بريتوريا قبل التوجه إلى استاد لوفتس لخوض مباراة صن داونز اليوم.

واجع مارسيل كولر مع لاعبي الاهلي الأدوار المطلوبة منهم خلال مباراة اليوم الهامة أمام فريق صن داونز، وفقا لخطة اللعب التي تم الاستقرار عليها، بالإضافة إلى مراجعة عدد من النقاط الفنية الخاصة باللقاء.

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا