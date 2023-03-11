يلا شوت مباشر | مباراة الاهلي وصن داونز اليوم Yalla Shoot مباراة العودة دون تقطيع | شاهد بث مباشر يلاشوت مباراة الاهلي ضد صن داونز اليوم جول العرب

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يلا شوت مباشر مباراة الاهلي وصن داونز اليوم

بث مباشر يلاشوت لايف مباراة الاهلي وصن داونز اليوم، يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد 3 مباريات لعبها الفريق حتي الآن، خسر من الهلال السوداني (1-0 ) في الخرطوم، وتعادل مع صن داونز (2-2) في القاهرة، وفاز على القطن الكاميروني (3-0) في بالقاهرة، بينما يتصدر الهلال السوداني المجموعة برصيد 9 نقاط، ثم يأتي في المركز الثاني فريق صن داونز برصيد 7 نقاط، وفي نهاية المجموعة يأتي فريق القطن الكاميروني بعد خسارته جميع المباريات داخل وخارج أرضه.

فرصة تأهل الأهلى لدور الثمانية في بطولة

هناك ثلاثة سيناريوهات لصعود النادي الأهلي للدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا وهي:

الأول: إذا فاز الأهلي في الـ 3 مباريات الأخرى في المجموعة، يصل رصيده إلى 13 نقطة، يصعد للدور الربع النهائي دون انتظار نتائج باقي الفرق.

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الثاني: تعادل الأهلي مع صن داونز، ثم الفوز على القطن الكاميروني والهلال، يصل إلى النقطة 11 يمكنه التأهل بشرط تعادل الهلال أمام الفريق صن داونز في الخرطوم.

الثالث: خسارة الأهلي من صن داونز، والفوز على القطن ثم الهلال يصل الأهلي إلى 10 نقاط، يتأهل بشرط خسارة الهلال أمام صن داونز في الخرطوم.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة دوري أبطال افريقيا 2023

تنطلق مباراة الأهلي ضد صن داونز ضمن مباريات الجولة الرابعة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، اليوم السبت 11 مارس، في توقبت الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، و4 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي صن داونز.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن داونز على النايل سات

تنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» bein sports مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 حصري بدايةً من دور المجموعات بث مباشر عبر النايل سات على التردد:12379

الاستقطاب: أفقي.

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بث مباشر يلا لايف مباراة الاهلي وصن داونز اليوم لايف، استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

ويحل الأهلي ضيفا على صن داونز، عصر اليوم السبت، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى كولر خلال تدريبات الأهلي الأخيرة، مفاضلة بين لاعبيه في أكثر من مركز، أبرزها وسط الملعب بين مروان عطية وأحمد قندوسي وفي الأمام بين محمود كهربا ومحمد شريف.

وشهدت الساعات الأخيرة مشاورات بين كولر ومساعديه لرغبته في الاعتماد على خالد عبد الفتاح في مركز قلب الدفاع على حساب ياسر إبراهيم.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم (أو خالد عبد الفتاح) ومحمد هاني.



الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد قندوسي (أو مروان عطية).

الهجوم: بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا (أو محمد شريف).

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

يلا شوت مباشر مباراة الاهلي ضد صن داونز اليوم

بث مباشر kooora365 مباراة الاهلي وصن داونز اليوم، قال رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، إن فريقه يسعى للفوز والوصول للنقطة العاشرة في مواجهة الأهلي المصري، غدا السبت، في الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار مدرب صن داونز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إلى أن فريقه يريد مواصلة رحلة دوري الأبطال بنجاح ويتسلح بالروح القتالية لتحقيق الفوز على الأهلي، موضحا أن عقليته وعقلية اللاعبين والمشجعين هي تحقيق الفوز باستمرار.



وعن بيرسي تاو نجم منتخب جنوب إفريقيا والذي يلعب للأهلي المصري، قال مدرب صن داونز: “بيرسي لعب أمامنا المباراة كاملة في القاهرة، شارك في عدة مراكز على مدار 90 دقيقة، في النهاية هو لاعب جيد ولكن لا أريد الحديث بالتفصيل عنه، لأنه ليس لاعبا في فريقي الآن وكل تركيزي ينصب على صن داونز”.

واعترف موكوينا، بأن الأهلي يمتلك خبرات أكبر في المشاركات القارية ولعب أكثر من 400 مباراة في البطولات الأفريقية، وهو معدل أكبر مما قدمه صن داونز، موضحا أن فريقه يريد أن يلعب مباراة كرة قدم قوية.

يلا شوت مباشر مباراة الاهلي وصن داونز اليوم

بث مباشر yallashoot مباراة الاهلي ضد صن داونز اليوم لايف، وأشار إلى أن المجموعة التي يلعب بها فريقه صعبة للغاية، فالقطن أحد أكبر فرق الكاميرون ولديه سمعة طيبة في إفريقيا ووصل لنهائي دوري الأبطال من قبل، كما أن الهلال فريق صعب ومدربه فلوران إيبينجي هو الفائز بلقب الكونفيدرالية الأفريقية في الموسم الماضي.

وأوضح موكوينا، أن صن داونز يؤمن بحظوظه في التأهل ويقاتل من أجل الفوز وهي العقلية التي يريد زراعتها في لاعبيه باستمرار بغض النظر عن الضغوط المعتادة في كرة القدم.

وأضاف: “كرة القدم مليئة بالمتغيرات وليس لديها ثوابت، باريس سان جيرمان مثلا أنفق الكثير من المال ولكنه ودع أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.. في رأيي المجموعة هي نقطة قوة كل فريق والتطور يأتي مع توالي المباريات”.



وأكد مدرب صن داونز، أنه ليس مندهشا من سيطرة لاعبيه على تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أنه يتمنى لهم حظا سعيدا مع البافانا في الفترة المقبلة.

وأثنى موكوينا على مايكل لوفتمان محلل الأداء السابق لمنتخب مصر، الذي انضم لجهازه المعاون في صن داونز، مؤكدا أنه انسجم مع الفريق في وقت قياسي وسافر للكاميرون بعد ساعات من انضمامه وقدم إضافة مميزة.

وختمم بأنه سعيد وفخور للغاية بالمجموعة التي يدربها ويشعر بأنه يريد أن يلعب مع هذا الفريق مباراة كل يوم وهو أمر رائع، يتمنى أن يتوجه بتحقيق البطولات.

yallashoot مباشر مباراة الاهلي وصن داونز اليوم

بث مباشر يلاشوت مباراة الاهلي وصن داونز الان، أنهى الأهلي، مرانه الختامي الذي أقيم في الثالثة عصر اليوم على ملعب لوفتس بمدينة بريتوريا؛ استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بدأ المران بقراءة الفاتحة ثم محاضرة سريعة من مارسيل كولر، المدير الفني مع اللاعبين، ثم خاض اللاعبون تدريبات الإحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة.

وركز كولر خلال المران على علاج الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها الفريق في المباريات الأخيرة، مطالبا لاعبي الخط الأمامي ووسط الملعب بالتركيز أمام المرمى واستغلال أنصاف الفرص.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع ساعة من المران الذي أقيم على ملعب مباراة صن داونز، وفي نفس توقيت إقامتها وفقا لقواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.



ويرتدي الفريق الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز، غدا السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، ويرتدي فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدي الحارس اللون البنفسجي.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

بطاقة مباراة صن داونز Vs الاهلى

🏆 البطولة: دورى ابطال افريقيا.

📺 القناة: beIN Sports 4 HD.

🎤 المعلق: على محمد على.

⌚ توقيت المباراة: 3:00 PM بتوقيت القاهرة.

⏰ تاريخ المباراة: Saturday، March 11، 2023.

⚽ نتيجة المباراة: صن داونز 0-0 الاهلى

تصحيح الخطأ: 5/6.

معلق مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا

قررت قناة بين سبورت اسناد تعليق مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي التي تجمع بين الفرقين ضمن الجولة الرابعة في المجموعة الرابعة لدوري أبطال افريقيا عصر اليوم السبت على محمد على.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الفريق يبدأ مباراة ضد صن داونز بالتشكيل في حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي الدفاع محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول، وفي خط الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وفي خط الهجوم محمد شريف.