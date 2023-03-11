مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري ابطال افريقيا | Al Ahly مباشر

يلتقى فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر نظيره صن داونز اليوم، السبت، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على ضيفه القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد، سجلها محمد شريف وأحمد قندوسي ورأفت خليل، فى آأخر ظهور بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وبات هذا الفوز هو الأول الذي يحققه الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعرض للهزيمة من الهلال السوداني 0-1، وتعادل مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 2-2.



وبذلك، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات، يحتل بها المركز الثالث في المجموعة، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر صن داونز، ونقطتين خلف الهلال صاحب المركز الثاني.



ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال إفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر





موعد مباراة الاهلى وصن داونز

يحل فريق الاهلى ضيفًا ثقيلًا على صن داونز فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



سيناريوهات تأهل الاهلى لدور الثمانية الأفريقى

السيناريو الأول



فى حال فوز الأهلى فى مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة إفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائى البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقى النتائج.



السيناريو الثانى



أما حال فوز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والتعادل مع ماميلودي صن داونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.





السيناريو الثالث



أما إذا فاز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والخسارة أمام ماميلودي صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب إفريقيا.



ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1 – الهلال السوداني (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلي (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميروني (لعب 4 مباريات) دون نقاط.





القناة الناقلة لمباريات الاهلى في دوري الابطال



تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى في دوري أبطال إفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

بطاقة مباراة صن داونز Vs الاهلى

🏆 البطولة: دورى ابطال افريقيا.

📺 القناة: beIN Sports 4 HD.

🎤 المعلق: على محمد على.

⌚ توقيت المباراة: 3:00 PM بتوقيت القاهرة.

⏰ تاريخ المباراة: Saturday، March 11، 2023.

⚽ نتيجة المباراة: صن داونز 0-0 الاهلى