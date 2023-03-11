كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا.. KORALIVE، ويستقبل النادي الأهلي ضيفًا كثيفًا في نادي صنداونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في الجولة الرابعة من مجموعة دوري أبطال إفريقيا 2023.

المارد الأحمر لم يقدم أداءً جيدًا في دوري الأبطال هذا الموسم. وحصلوا على أربع نقاط فقط من مبارياتهم الثلاث الأولى، بالتعادل مع جنوب إفريقيا والفوز على الكاميرون كوتون قبل أن يخسروا أمام الهلال السوداني.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني صن داونز وخمس نقاط خلف الهلال المتصدر. في أسوأ الأحوال، يحل محل الفوز أو التعادل، حيث تقترب الخسارة من الخروج المبكر.

موعد مباراة الأ

هلي وصن داونز الإياب ضمن دوري أبطال إفريقيا 2023:

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا هو يوم السبت 11 مارس 2023 باستاد لوفتس فيرسفيلد.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة:

4:0 مساءًا بتوقيت السعودية.

3:0 مساءًا بتوقيت مصر.

4:0 مساءًا بتوقيت فلسطين.

4:0 مساءًا بتوقيت الأردن.

4:0 مساءًا بتوقيت سوريا.

4:0 مساءًا بتوقيت لبنان.

4:0 مساءًا بتوقيت العراق.

3:0 مساءًا بتوقيت السودان.

4:0 مساءًا بتوقيت اليمن.

3:0 مساءًا بتوقيت ليبيا.

2:0 مساءًا بتوقيت تونس.

2:0 مساءًا بتوقيت الجزائر.

1:0 مساءًا بتوقيت المغرب.

5:0 مساءًا بتوقيت الإمارات.

4:0 مساءًا بتوقيت البحرين.

5:0 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

4:0 مساءًا بتوقيت الكويت.

4:0 مساءًا بتوقيت قطر.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

بث مباشر الآن لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ومنذ أمس الجمعة ويبحث عشاق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز بطل جنوب إفريقيا في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يخوض الأهلي المباراة ضد صن داونز في ظل غيابات كثيرة يعاني منها على صعيد اللاعبين في ظل الإصابات التي ضربت صفوف الفريق مؤخرًا.



ما هي القنوات الناقلة المجانية المفتوحة لمباراة الأهلي وصن دوانز السبت 11 مارس؟ - صورة أرشيفية

واختتم الأهلي استعداداته للمباراة بتدريب رئيسي أمس ركز خلاله السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على شرح خطة المباراة ونقاط القوة والضعف في صفوف المنافس.

تشكيل الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

أعلن السويسري مارسيل كولر تشكيل المارد الأحمر في مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا وضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم ياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد قندوسي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمد شريف.

ونستعرض في التقرير التالي كل ما يخص مباراة الأهلي وصن داونز اليوم من حيث الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل وغيرها من تفاصيل المباراة:

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا عند الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة الموافق 4:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والسعودية وعند الساعة 5:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا على أرض ملعب استاد «لوفتوس فيرسفيلد» في مدينة بريتوريا والذي يتسع لنحو 55 ألف متفرج.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا بنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز اليوم السبت حيث تقوم بنقل المباراة عبر قناة:



الأهلي ضد صن داونز في دوري ابطال إفريقيا 2023_أرشيفية

بي إن سبورتس 4 أتش دي beIN Sports HD 4

كما تقوم قناة Super Sport Variety 3 بنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

معلق مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

يقوم المعلق الرياضي الشهير على محمد على بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب الأهلي وصن داونز في المجموعة

يحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة وله 4 نقاط بينما يحتل صن داونز المركز الثاني وله 7 نقاط.