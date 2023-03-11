محمد السحار مدير المحتوي الرقمي لبطولة العالم بالدراجات مارس 2023

الفجر الرياضي
السحار
السحار

تنطلق بطولة العالم للدراجات في مصر يوم 17 مارس 2023 وتعتبر البطولة هي المرحلة الثانية والحاسمة المؤهلة إلى الاولمبياد 2024.

و قد تم تكليف  السحار بإدارة المحتوي الرقمي للبطولة للمرة الثانية في اقل من سنتين بعد بطولة كاس العالم للناشئين التي أقيمت 2021 بمصر.

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و اكد السحار ان المحتوي الرقمي للبطولة  سيكون محتوي مختلفًا يليق بالبطولة العالمية التي يتابعها الالف من خارج جمهورية مصر العربية.

 

و البطولة تشهد حضور اكثر من 70 منتخب بما يعادل 600 لاعب ولاعبة، وتعمل اللجنة المنظمة خلال الفترة الحالية علي وضع اللمسات النهائية للبطولة.

جمهورية مصر العربية اولمبياد 2024 بطولة كأس العالم المحتوى الرقمي اللجنة المنظمة السحار
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