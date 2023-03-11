محمد السحار مدير المحتوي الرقمي لبطولة العالم بالدراجات مارس 2023

تنطلق بطولة العالم للدراجات في مصر يوم 17 مارس 2023 وتعتبر البطولة هي المرحلة الثانية والحاسمة المؤهلة إلى الاولمبياد 2024.

و قد تم تكليف السحار بإدارة المحتوي الرقمي للبطولة للمرة الثانية في اقل من سنتين بعد بطولة كاس العالم للناشئين التي أقيمت 2021 بمصر.

و اكد السحار ان المحتوي الرقمي للبطولة سيكون محتوي مختلفًا يليق بالبطولة العالمية التي يتابعها الالف من خارج جمهورية مصر العربية.

و البطولة تشهد حضور اكثر من 70 منتخب بما يعادل 600 لاعب ولاعبة، وتعمل اللجنة المنظمة خلال الفترة الحالية علي وضع اللمسات النهائية للبطولة.