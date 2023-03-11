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تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ دمياط

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقبل ميناء دمياط 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأوضحت هيئة الميناء اليوم السبت أن 3 قطارات غادرت الميناء بحمولة إجمالية 3649 طن قمح، باتجاه صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغ عدد الشاحنات 3453 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57668 طنا، وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133067 طنا.

وأشارت الهيئة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18933 طنا تشمل 6337 طن يوريا، و10397 طن كلينكر، و279 طن برتقال، و1920 طن مولاس، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31613 طن تضمنت 15478 طن قمح، و3245 طن فول، و1467 طن عدس، و1163 طن خشب زان، و2060 طن أبلاكاش، و200 طن خردة.

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