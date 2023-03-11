مسلسلات رمضان 2023.. ميرنا نور الدين تكشف عن دورها في مسلسل الكتيبة 101

تخوض ميرنا نور الدين السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل الكتيبة 101 مع خالد الصاوي، وآسر ياسين وعدد آخر من نجوم الوسط الفني.

ميرنا نور الدين تكشف عن شخصيتها في مسلسل الكتيبة 101



كشفت ميرنا نور الدين عن شخصيتها حيث أشارت إلى أنها سوف تقدم شخصية دكتور تدعى أمنه ونشرت من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورها البوستر الخاص بها وهى ترتدي الزي الطبي معلقة:"دكتورة أمنة - مسلسل الكتيبة 101.. إنتاج: سينرچى -تامر مرسى، منتج فنى: احمد ابو الفتوح- يحيى ممدوح، مدير التصوير: محمد مختار، تأليف: إياد صالح، إخراج: محمد سلامة".

أحداث مسلسل الكتيبة 101



تدور أحداث مسلسل الكتيبة 101، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن.

طاقم عمل مسلسل الكتيبة 101



يضم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم: خالد الصاوي، محمود حجازي، ميرنا نور الدين، عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، وليد فواز، الطفل منذر مهران، أحمد عبدالله محمود، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح.



آخر أعمال ميرنا نور الدين

والجدير بالذكر آخر أعمال ميرنا نور الدين مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبدالجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري.



قصة مسلسل دايما عامر

تدور أحداث المسلسل حول شخص يبدأ حياته من الصفر ويكون تاجر كبير لقطع غيار السيارات، ويعيش البطل في البداية ظروف صعبة ويدخل في تحدي مع نفسه ولم يستسلم لتحديات الحياة الكثيرة، يستطيع إثبات نفسه في مجال التجارة ليطلق عليه بابا المجال نظرا لحنكته ومهارته وتفوقه في مجال عمله، ولكن في الحقيقة إنها ستارة لتجارة الأعمال المشبوها مثل الآثار وغيره، وذلك في إطار 30 حلقة وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الطويلة ذات طابع درامي أكشن اجتماعي.