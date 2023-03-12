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تعرف على المواعيد الجديدة للقطارات خلال شهر رمضان للوجهين القبلي والبحري

أخبار مصر

قررت سكك حديد مصر الوجه القبلي والبحري إجراء تعديلات على مواعيد القطارات بمناسبة شهر رمضان2023، ذلك بدء من الخميس 23 مارس 2023، تيسيرًا على الركاب خلال شهر رمضان 2023.

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 القطارات الجديدة في الوجه القبلي والبحري 

 

وتنشر بوابة “الفجر” الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن مواعيد القطارات الجديدة في الوجه "القبلي والبحري"، وذلك بعد توجيهات رئيس الهيئة بالتواجد التام والمستمر لقيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات؛ لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، والتأكيد على الإلتزام بالإجرات الإحترازية حماية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، وكذلك التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيدًا ونظافة العربات ودورات المياة قبل خروجها من الورش وبيانها كالتالي:

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  • قيام قطار 921 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00
  • قيام قطار 2022 مكيف تالجو الإسكندرية القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50
  • قيام قطار 906 مكيف الإسكندرية القاهرة الساعة 7:30 بدلا من الساعة 7:00
  • قيام قطار 928 مكيف إسكندرية القاهرة الساعة 15:00 بدلا من الساعة 18:00
  • قيام قطار 1915 سياحي شبرا المنصورة الساعة 15:35 بدلا من 17:35
  • تعديل ميعاد قيام قطار 3008 مكيف إسكندرية القاهرة الساعة 5:45 بدلا من الساعة 5:35
  • تعديل ميعاد قيام قطار 8 اكسبريس إسكندرية القاهرة الساعة 5:10 بدلا من 5:20
  • تعديل ميعاد قطار 948 سياحي المنصورة القاهرة الساعة 5:35 بدلا من 5:45
  • تعديل ميعاد قطار 1914 سياحي المنصورة شبرا الساعة 6:35 بدلا من 6:45

شهر رمضان 2023..بعض الخطوط الذي تم إيقافه 

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  • إيقاف تشغيل قطار 904/927 القاهرة الإسكندرية والعكس لوجود خدمة بديلة في النفس الموعد ونفس المستوى
  • تخزين قطار 964 بمحطه بنها لقطاري 158 و906
  • تخزين قطار 158 بمحطة طنطا لقطار 906
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