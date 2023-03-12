تعرف على موعد أول أيام شهر رمضان 2023

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الخميس 23 مارس الجاري، هو أول أيام شهر رمضان فلكيًا.

وأوضح القاضي، في بيان، الأحد، أنه طبقا للحسابات الفلكية لمعمل أبحاث الشمس بالمعهد؛ فإن هلال شهر رمضان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ الموافق 21 مارس (يوم الرؤية).

بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (3 - 16 دقيقة).

وأشار إلى أنه يُلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة، وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ولفت إلى أنه يغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق، وفي القاهرة بـ 10 دقائق، وفي باقي المحافظات المصرية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 11 دقيقة).

ونوه بأنه بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (3 - 16 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين (1 - 2 دقيقة)، وفي لاغوس يغرب القمر مع غروب الشمس.

و بذلك يكون يوم الأربعاء 22/3/2023، هو المتمم لشهر شعبان 1444هـ، وتكون غرة شهر رمضان 1444هـ فلكيًا يوم الخميس 23/3/2023، وعيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023، وصلاته عند الساعة 5:47 ص في القاهرة.