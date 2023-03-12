سعر الذهب اليوم الأحد 12-3-2023 في أسواق الصاغة

سعر الذهب من الموضوعات التي تشهد إقبالًا بحثيًا، في ظل الاضطراب الكبير الذي يشهده المعدن الأصفر في السوق المحلي والعالمي بالآونة الأخيرة، وذلك نتيجة إلى تغير سعر صرف الدولار مع تراجع الأسعار عالميًا.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 12 مارس 2023، في بداية التعاملات، بمختلف أسواق الصاغة، وذلك بسبب تراجع مؤشر الدولار عالميًا، حيث حافظ سعر الذهب عيار 21 الآن على آخر هبوط بقيمة 5 جنيهات في سعر جرام الذهب، بينما حققت أونصة الذهب على المستوى العالمي ارتفاع لتحقق سعر 1867 دولارًا.

وتقدم "بوابة الفجر" لقرائها في السطور التالية آخر تطورات سعر الذهب اليوم في أسواق الصاغة بالسطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 24

وبلغ سعر الذهب اليوم الأحد الموافق الـ12 من مارس 2023 عيار 24 في بداية التعاملات سعر 2126 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 خلال بداية تعاملات اليوم، 1860 جنيهًا، بعد أن حقق 1865 جنيهًا، ولحساب عيار 21 بالمصنعية يتم إضافة 100 جنيه على سعر الجرام، حيث تختلف المصنعية من تاجر لآخر.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وحقق سعر الذهب اليوم عيار 18 الاقتصادي خلال بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 12 مارس سعر 1595 جنيهًا، بعد أن حقق 1599 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 12 مارس 2023

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 12 مارس 2023 إلى سعر 14880 جنيهًا، بعد أن حقق 14920 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأحد 12 مارس 2023 عالميًا

وبلغ سعر الذهب داخل بورصة الذهب العالمية استقرارا خلال بداية التعاملات، ليسجل سعر الذهب اليوم بالدولار 1867.24 بنسبة 1.99% دولار، كما استقر سعر الذهب داخل العقود الآجلة 1872.70 بنحو 2.08% دولار.