حملات لمنع سير مركبات "التوك توك " بمدينة القاهرة الجديدة والتحفظ عليها

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن إدارة أمن التجمع الأول وشرطة المرافق قاموا بشن حملات ( كمائن متحركة )، لتطبيق قرار اللائحة الخاصة بمنع سير مركبات " التوك توك "، داخل المدينة، وتغريم مالكيها والتحفظ عليها ومصادرتها حال التكرار، مشيرًا إلى أن الحملات أسفرت عن التحفظ على عددٍ من مركبات " التوك توك "، التى لم تلتزم بالقرار، حيث تم التحفظ عليها بمخازن الجهاز، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات.


جدير بالذكر أن المهندس عبدالرءوف الغيطي، قد أصدر قرارًا باعتماد اللائحة الخاصة بتطبيق قرار منع سير مركبات " التوك توك " بالمدينة، حيث نص القرار على أنه يحظر حظرًا باتًا تسيير " التوك توك " في جميع تجمعات وشوارع مدينة القاهرة الجديدة، وأن يتم التحفظ على أي مركبة " توك توك " يتم ضبطها داخل المدينة، وتغريم شخص مالكها أو سائقها مبلغ ألفى جنيه، في المرة الأولى، أو تغريم شخص مالكها أو سائقها مبلغ 3 آلاف جنيه في المرة الثانية، أو المصادرة في المرة الثالثة، وأنه على نواب رئيس الجهاز ورؤساء الأحياء كلُ في اختصاصه بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص وإدارة الأمن، تنفيذ القرار.

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