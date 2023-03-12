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مسلسلات رمضان 2023| تفاصيل «تغيير جو» لـ منة شلبي وقنوات العرض

منوعات
تغيير جو
تغيير جو

مسلسلات رمضان 2023، من أبرز اهتمامات فئة كبيرة من الجمهور؛ حيث يبحث عدد كبير من المواطنين مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، عن أبرز الأعمال الفنية التي يقدمها نجوم مميزين يتقمصوا الشخصيات ويجسدوا أدوارهم ببراعة وتألق.

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مسلسلات رمضان 2023| تفاصيل مسلسل تغيير جو لـ منة شلبي وقنوات العرض

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مسلسلات رمضان 2023.. منة شلبي تعاني من عدة أزمات في "تغيير جو"

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مسلسلات رمضان 2023.. أبرزهم "تغيير جو " و"تلت التلاتة " تعرف على تفاصيل مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2023

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رمضان 2023.. منة شلبي مهندسة ديكور في مسلسل " تغيير جو"

وهذا العام مليئ بالأعمال الفنية التي يستمتع بها المشاهد والتنوع في الدراما من الاجتماعي والأكشن والكوميدي والذي يناقش قضايا المرأة، وبوابة الفجر الإلكترونية تعتبر المفتاح للمشاهد للبحث عن ما يرغب في مشاهدته، حيث نرصد قائمة بأبرز أنواع الأعمال الفنية التي يتم تقديمها والأبطال الذين يجسدون الشخصيات فضلا عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

وحول مسلسلات رمضان 2023، نقدم لكم تفاصيل عن تغيير جو، حيث بدأت منة شلبى تصوير مسلسلها مع المخرجة مريم أبوعوف، وصورت بعض المشاهد الخارجية داخل القاهرة لمدة 6 أيام، وسافر فريق العمل لاستكمال التصوير في بيروت وينتمى العمل لـ 15 حلقة.

تفاصيل مسلسل تغيير جو 

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تتمحور قصته حول شريفة التي تعاني حياتها من العديد من الأزمات منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم " إياد نصار " شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع " منة شلبي ".

أبطال مسلسل تغيير جو

منة شلبي، إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، صالح بكري، عصام عمر، وعددًا آخر من النجوم، من تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبوعوف.

آخر الأعمال الدرامية للفنانة منة شلبي

والجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية للفنان منة شلبي، مسلسل " بطلوع الروح "، والذي عرض في السباق الرمضاني السابق لعام 2022، وتدور أحداث قصته حول فتاة يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، تحاول روح النفاد بريشها لينتهي بها المطاف في معكسر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلمًا بعيدًا، وكان العمل من بطولة منة شلبي، أحمد صلاح السعدني، محمد حاتم، عادل كرم، إلهام شاهين، ديامان بو عبود، عزت زين، ريم نصر الدين، سميرة الأسير، وعدد آخر من النجوم، من تأليف محمد هشام عبية، إخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح.

قنوات عرض مسلسل "تغيير جو"

يعرض مسلسل تغيير جو على 
• قناة mbc مصر.
• قناة mbc دراما.
• ويتوفر أيضًا على منصة شاهد.

قصة مسلسل "تغيير جو"

تدور أحداث "تغيير جو" في إطار رومانسي اجتماعي حول فتاة تدعى شريفة "منة شلبي" التي تعمل مهندسة ديكور وتعاني من عدة أزمات منها تعاطي والدتها الأدوية المهدئة وإدمانها، وعندما تلتقي بـ "إياد نصار" أستاذ التاريخ يغير مسار حياتها، ويغوص المسلسل في العديد من الحكايات الاجتماعية.

شخصية منة شلبي في مسلسل تغيير جو

تجسد الفنان منة شلبي، هذا العام في أحداث مُسلسل "تغيير جو"، شخصية "شريفة" مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير عاداتها تمامًا عندما تتعرف على أستاذ التاريخ "إياد نصار" الذي يُغير مسار حياتها، وفي الوقت ذاته يغوص المُسلسل في الكثير من الحكايات الاجتماعية.

وتعاني منة شلبي  من عدة أزمات، أبرزها إدمان والدتها المهدئات، بينما يقدم إياد نصار شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها " زوزو".

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مسلسلات رمضان 2023| تفاصيل «تغيير جو» لـ منة شلبي وقنوات العرض

مسلسلات رمضان 2023.. منة شلبي تعاني من عدة أزمات في "تغيير جو"
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