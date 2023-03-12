تفاصيل حول مسلسل الإمام الشافعي لـ خالد النبوي وقنوات العرض

مسلسلات رمضان 2023، من أبرزاهتمامات فئة كبيرة من الجمهور؛ حيث يبحث عدد كبير من المواطنين مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، عن أبرز الأعمال الفنية التي يقدمها نجوم مميزين يتقمصوا الشخصيات ويجسدوا أدوارهم ببراعة وتألق.

وهذا العام مليئ بالأعمال الفنية التي يستمتع بها المشاهد والتنوع في الدراما من الاجتماعي والأكشن والكوميدي والذي يناقش قضايا المرأة، وبوابة الفجر الإلكترونية تعتبر المفتاح للمشاهد للبحث عن ما يرغب في مشاهدته، حيث نرصد قائمة بأبرز أنواع الأعمال الفنية التي يتم تقديمها والأبطال الذين يجسدون الشخصيات فضلا عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

وحول مسلسلات رمضان 2023، نقدم لكم تفاصيل عن «الإمام الشافعى»، حيث بدأ المخرج ليث حجو تصوير المسلسل الذي يلعب بطولته خالد النبوى مجسدًا شخصية الإمام الشافعى، والعمل مكون من 15 حلقة.

والإمام الشافعي من تأليف مريم نعوم ويشارك في البطولة وليد فواز ونضال الشافعى، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمى أبوضيف.

أبطال مسلسل الإمام الشافعي رمضان 2023

خالد النبوى، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم مع تتابع التصوير.

مسلسل الإمام الشافعي رمضان 2023

ويعتبر العمل ملحمة تاريخية عظيمة وهي نوعية الدراما التليفزيونية التي افتقدها الجمهور خلال السنوات الأخيرة، ويحكي العمل عن السيرة الذاتية للإمام الشافعي ويجسده الفنان خالد النبوي، وسيناريو وحوار مريم ناعوم.

أحداث مسلسل السيرة للأمام الشافعي

المسلسل من نوعية الأفلام الطويلة مكون من 30 حلقة. يعد من الأعمال الضخمة من حيث الإنتاج في موسم مسلسلات رمضان 2023.

وتدور أحداث المسلسل حول سيرة الإمام الشافعي ورحلته لطلب العلم وتعليم أصول الشريعة الإسلامية وتفسير القرآن والأحاديث الشريفة.

ويظهر خالد النبوي مرتدي ملابس الإمام الشافعي ويصور جزء من حياته بغرفته الخاصة للعبادة والعلم.

وظهر خالد النبوي خلال برومو عرض المسلسل يردد بعض الكلمات الشهيرة للأمام الشافعي( لرب نازلة يضيق لها الفتى، ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها، فرجت وكنت أظنها لا تفرج).