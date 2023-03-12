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بداية التعاملات.. سعر الدولار اليوم الأحد 12-3-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

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سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 12 مارس 2023 أمام الجنيه في بداية التعاملات تزامنا مع أول أيام عمل البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، ليسجل سعر صرف الدولار 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، حسب البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم الأحد

وتقدم "بوابة الفجر" سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 12 مارس 2023 في مصر، تزامنا مع بدء عمل البنوك بعد الأجازة الأسبوعية في مصر والمقرر لها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 12 مارس 2023، في البنك الأهلي استقرارًا مقابل الجنيه ليسجل للشراء 30.75، وللبيع 30.85.

سعر الدولار اليوم الأحد 12 مارس 2023 في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم الأحد 12 مارس في بنك مصر إلى للشراء 30.75، وسعر البيع 30.85.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار اليوم الأحد 12 مارس 2023 في بنك الإسكندرية، 30.85 للشراء، وسعر 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في مصرف أبوظبي الإسلامي

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد 12 مارس 2023 بشكل ملحوظ في مصرف أبوظبي الإسلامي، بداية التعاملات، ليسجل سعر الشراء 30.90، وسعر البيع 30.95.

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري لدولي

وحقق سعر الدولار اليوم الأحد 12 مارس 2023 استقرارًا في بداية التعاملات، ليسجل 30.85 للشراء وسعر 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك التتجاري الدولي سعر 30.85 للشراء وسعر30.95 للبيع.

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