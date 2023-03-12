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مسلسل عملة نادرة لـ نيللي كريم في رمضان 2023

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عملة نادرة
عملة نادرة

هذا العام مليئ بالأعمال الفنية التي يستمتع بها المشاهد والتنوع في الدراما من الاجتماعي والأكشن والكوميدي والذي يناقش قضايا المرأة، وبوابة الفجر الإلكترونية تعتبر المفتاح للمشاهد للبحث عن ما يرغب في مشاهدته، حيث نرصد قائمة بأبرز أنواع الأعمال الفنية التي يتم تقديمها والأبطال الذين يجسدون الشخصيات فضلا عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

وتعتبر مسلسلات رمضان 2023، من أبرز اهتمامات فئة كبيرة من الجمهور؛ حيث يبحث عدد كبير من المواطنين مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، عن أبرز الأعمال الفنية التي يقدمها نجوم مميزين يتقمصوا الشخصيات ويجسدوا أدوارهم ببراعة وتألق.

وحول مسلسلات رمضان 2023، نقدم لكم تفاصيل عن مسلسل عملة نادرة، حيث تخوض النجمة نيللي كريم الماراثون الرمضان، بعمل فني جديد ومميز، يضعها في صدارة جوجل، حيث تستمر في مناقشة القضايا التي تدافع عن المرأة.

مسلسل عملة نادرة في رمضان 2023

وتجسد الفنانة نيللي كريم خلال مسلسل عملة نادرة، شخصية «نادرة»، وهي امرأة صعيدية يتوفى زوجها، وتواجه صراعا شرسا مع عائلة زوجها للدفاع عن ميراثها المحرومة منه بسبب الطمع.

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مسلسلات رمضان 2023…قصة وأبطال مسلسل عملة نادرة

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تتر مسلسل "عملة نادرة" من كلمات الراحل عبدالرحمن الأبنودي

نيللي كريم تظهر في البوستر بالزي الصعيدي

وظهرت نيللي كريم خلال البوستر الدعائي للمسلسل وهي ترتدي الزي الصعيدي باللون الأسود، فهي تجربة مختلفة بالنسبة لها حيث تتجه للدراما الصعيدية للمرة الأولى.

القناة الناقلة لمسلسل عملة نادرة

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل عملة نادرة، حصريا على قناة cbc خلال موسم رمضان المقبل 2023.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويشارك في بطولة عملة نادرة عدد كبير من الفنانين أبرزهم: نيللي كريم وأحمد عيد وجومانا مراد وجمال سليمان وكمال أبو ريا وفريدة سيف النصر ومحمد لطفي ومحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

قصة مسلسل عملة نادرة

تستمر النجمة نيللى كريم في طرح قضايا المرأة كعادتها ومن خلال مسلسل عملة نادرة الذى يعرض في رمضان المقبل، حيث تسلط الضوء على الصراعات التي تتعرض لها المرأة الصعيدية مع أهل الزوج بعد وفاته، وتقدم شخصية نادرة الفنانة نيللي كريم ودور نادرة السيدة الصعيدية من أبرز الادوار التي تدافع عن حق المرأة الصعيدية  بعد وفاة الزوج، حيث تخوض صراعا شرسا مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.

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