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تفاصيل مسلسل دنيا سمير غانم الجديد "جت سليمة"

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دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

تصدرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الأحد الموافق الـ12 من مارس 2023، وذلك بعد عودتها للأعمال الدرامية بعد غياب دام 3 سنوات بسبب حملها ووفاة والديها.

دنيا سمير غانم تظهر في رمضان 2023

وتدخل دنيا سمير غانم سباق مسلسلات رمضان 2023 بعمل يترقبه الجمهور المحب لموهبتها، ويحمل اسم "جت سليمة" وذلك بعد غياب طويل لتعود بقوة للمشاركة في الموسم الرمضاني الجديد.

وتقدم بوابة الفجر لروادها الكراما تفاصيل مسلسل دنيا سمير غانم الجديد "جت سليمة في السطور التالية:

شخصية دنيا سمير غانم

وتقوم النجمة دنيا سمير غانم في مسلسلها الجديد "جت سليمة" بدور فتاة تسمى "سليمة"، وتبدأ أحداث المسلسل بجلوسها رفقة أخيها "عمر" في المنزل وتقرأ قصة، لتجد نفسها في زمن آخر ومختلف وتنظر جوارها ولم تجد شقيقها.

تفاصيل مسلسل دنيا سمير غانم الجديد

وتبدأ دنيا سمير غانم في شخصيتها الجديدة "سليمة" بالبحث عن شقيقها "عمر" في الزمن الذي انتقلت إليه، وهو ما تم رصده من خلال "البرومو" الدعائي لمسلسل "جت سليمة" الذي عرض منذ أيام قليلة.

أحداث مسلسل دنيا سمير غانم

وتدور أحداث مسلسل "جت سليمة" للنجمة دنيا سمير غانم الذي سيعرض في الماراثون الرمضاني 2023، في قالب اجتماعي تشويقي يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، والتي تتوزع عبر 15 حلقة في إطار كوميدي.

القنوات الناقلة لمسلسل دنيا سمير غانم

وأعلنت مجموعة قنوات "cbc" عن عرض مسلسل دنيا سمير غانم الجديد "جت سليمة" عبر فضائيتها الدرامية طوال شهر رمضان المبارك 2023، إلى جانب عرض مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة خلال الشهر الكريم.

نجوم مسلسل دنيا سمير غانم

وتقوم دنيا سمير غانم  ببطولة مسلسل "جت سليمة" إلى جانب نخبة من ألمع نجوم الدراما المصرية على رأسهم محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، وهو عمل درامي من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، إضافة إلى العديد من الوجوه الشابة الصاعدة نحو سماء المجد الفني، والتي تظهر خلال رمضان 2023.

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