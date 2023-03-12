ننشر لكم في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في محافظات الجمهورية، وهذا بعدما كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين.

حالة الطقس غدا الاثنين

وأكدت الهيئة في بيانها، الصادر اليوم، أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية.

وتوقعت الأرصاد أنه يسود البلاد طقس معتدل على السـواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا علي اغلب الانحاء.

ويشهد الاثنين، أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجة البحرى على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ما يلي:

على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى 15 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغري 13

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 17

شمال الصعيد 29 للعظمى12

جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 15 درجة

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية في مصر أنه يشهد اليوم الأحد ارتفاعا بدرجات الحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة في النهار على القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وفي جنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويسود طقس مائل للدفء على جميع السواحل الشمالية الغربية، وحار على مناطق جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد أن تشهد حالة الطقس اليوم الأحد أتربة تكون عالقة نهارا على محافظات القاهرة الكبرى وبالوجه البحرى وفي مدن القناة، ونشاط يكون على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة في أقصى الغرب وفي شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:

القاهرة الدرجة العظمى 29 درجة والدرجة الصغرى 16 درجة

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة

محافظة سوهاج العظمى 29 درجة والدرجة الصغرى 13 درجة

قنا العظمى 30 درجة والدرجة الصغرى 13 درجة

محافظة أسوان العظمى 30 درجة والدرجة الصغرى 14 درجة