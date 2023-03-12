عاجل.. الضرائب تمد فترة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية دون الحاجة للختم الالكتروني

أكد " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى ٣٠ أبريل ٢٠٢٣، فإن مصلحة الضرائب تتيح إمكانية التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية بالمأموريات الضريبية دون الحاجة للختم الالكتروني حتى 30 أبريل 2023، لافتًا إلى أن «الفاتورة الإلكترونية» لا ترتبط بسداد الضريبة أو الخضوع لأي نوع من أنواع الضرائب، وأن الإقرار عن الضريبة وسدادها، يكون من خلال الإقرارات الإلكترونية طبقًا للمواعيد القانونية المقررة لنوع كل ضريبة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي رسوم إضافية مقابل التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أو إرسال فواتير إلكترونية.

ولفت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى اهتمام وزير المالية وتوجيهاته بتكثيف جهود التوعية الضريبية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولجميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية حتى يتمكنوا من التسجيل بمنظومة الفاتورة واستيعاب إجراءاتها بكل سهولة ويسر.



وأوضح " مختار توفيق " أن مصلحة الضرائب تقوم بتقديم الدعم الفني المجاني للانضمام لمنظومة الفاورة الإلكترونية من خلال حملات السيارات المتنقلة التي تقوم بالتواجد يومان أسبوعيًا بمختلف محافظات الجمهورية، ويتم الإعلان عن أماكن تواجد هذه السيارات من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدًا أن هذه السيارات مزودة بعاملين مدربين على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك مزودة بعاملين من الدعم الفنى بفروع الحاسب الآلى ، هذا بالإضافة إلى مراكز الدعم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتقديم الدعم الفني اللازم لممولي المصلحة لتيسير انضمامهم للمنظومة بالأماكن الآتية، قاعة الخزانة بلاظوغلي، ومركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة،أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أومن خلال الزيارات الميدانية.

وأضاف " أن مصلحة الضرائب قد اتاحت أيضا على الموقع الالكتروني للمصلحة قسم خاص لكافة المعلومات المتعلقة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في " دليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية " على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services



ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥، والتواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي:

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وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.