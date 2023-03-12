مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023 للعاملين بالدولة

قررت وزارة المالية تبكير مواعيد صرف مرتبات شهري مارس وابريل من العام الجاري، لذلك يبحث الجميع عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023 للقطاع الحكومي، حيث يندرج ذلك ضمن محاولات التيسير على المواطنين بمناسبة اقتراب الشهر المبارك، وإقبال الجميع على شراء لتجهيزات الشهر الكريم.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023

تبدأ عملية صرف مرتبات شهر مارس 2023، يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023، بدلًا من يوم الخميس 23 مارس 2023، لتستمر فترة الصرف حتى يوم الأحد 26 مارس من العام الجاري

وخصصت وزارة المالية الأيام التالية لصرف مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي والصناديق التابعة للعاملين بالجهات الإدارية بالدولة، وهي أيام 20، 21، 22، 23، 26 مارس 2023

وتستعد الحكومة لزيادة الرواتب بداية من شهر أبريل وفقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي، ليصبح الحد الأدنى 3000 جنيه بدلا من 2700، بزيادة بلغت 300 جنيه للمرتبات.

-يبلغ الحد الأدنى للدرجة الممتازة 9000 بدلًا من 8700 جنيه

-يبلغ الحد الأدنى للدرجة العالية 6600 بدلًا من 6300 جنيه

-يبلغ الحد الأدنى لدرجة مدير عام 5400 بدلًا من 5100 جنيه

-يبلغ الحد الأدنى للدرجة الأولى 4800 بدلًا من 4500 جنيه

-يبلغ الحد الأدنى للدرجة الثانية 4200 بدلًا من 3900 جنيه

-يبلغ الحد الأدنى للدرجة الثالثة 3720 بدلًا من 3420 جنيها

-يبلغ الحد الأدنى للدرجة الرابعة 3480 بدلًا من 3180 جنيها

-يبلغ الحد الأدنى للدرجة الخامسة 3240 بدلًا من 2940 جنيها

-يبلغ الحد الأدنى للدرجة السادسة 3000 بدلًا من 2700 جنيه