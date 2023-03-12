46.46 % ارتفاع في صافي أرباح "أرامكو السعودية" لتصل إلى 604.01 مليار ريال

ارتفع صافي أرباح شركة الزیت العربیة السعودية (أرامكو) بعد الزكاة والضريبة، في نهاية العام المالي الماضي، 2022، بـ 46.46 %، إلى 604.01 مليار ريال، من 412.4 مليار ريال في العام السابق له 2021.

وأرجعت الشركة في بيان لـ«تداول السعودية» اليوم، الارتفاع في صافي الأرباح خلال 2022، لتأثير ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، والزيادة القوية في هوامش الربح من أعمال التكرير، مقارنة مع صافي الدخل الذي بلغ 412.40 مليار ريال سعودي (109.97 مليار دولار أمريكي) في عام 2021.

حقوق المساهمين

وجاء في بيان «أرامكو السعودية»، أنه نظرًا لطبیعة أعمالها في مجال البحث والتنقیب والحفر واستخراج المواد الھیدروكربونیة (التنقیب والإنتاج)، فإن قائمة الدخل الموحدة لا تتضمن بند إجمالي الربح.

كما أورد البيان، أن الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات ارتفع إلى 259.42 مليار ريال في 2022، من 154.83 مليار ريال، موضحة أنه نتيجة لذلك، فإن إجمالي الإيردات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات زاد العام الماضي إلى 2،266.37 مليار ريال، من 1،501.76 مليار ريال في العام السابق له.

وأشارت «أرامكو السعودية»، إلى أن إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)، ارتفع بنسبة 30.15 % خلال العام الماضي، من 1.1 مليار ريال في 2021، إلى 1.4 مليار ريال في 2022، موضحة أن ربحية السهم ارتفعت إلى 2.72 ريالا للسهم العام الماضي من 1.8 ريالا للسهم العام الذي سبقه.