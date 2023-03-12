لغز سرقة فيلا محمد صلاح والمسروقات ومقدم البلاغ "تفاصيل"

تصدرت واقعة سرقة فيلا محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الموجودة بالتجمع، اليوم الأحد الموافق الـ12 من مارس 2023، اهتمام المصريين تزامنا مع بدء النيابة العامة في فك لغز القضية والاستماع لأقوال الشهود.

سرقة فيلا محمد صلاح

واستمتعت النيابة العامة في القاهرة، لأقوال شهود العيان، والعاملين في المكان حول فيلا محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، من أجل التوصل إلى هوية مرتكب واقعة السرقة، عقب اكتشاف الواقعة، وحصر المسروقات.

تفاصيل سرقة فيلا محمد صلاح

وكشفت التحقيقات الأولية في واقعة سرقة فيلا محمد صلاح أن السرقة تم اكتشافها عن طريق المسؤول عن أعمال اللاعب في القاهرة، حيث توجه توجه إلى الفيلا ليجد أمورا غير طبيعية، مثل وجود أحد نوافذ الفيلا مفتوح، مع بعثرة في محتويات المنزل، واختفاء بعض الأشياء.

لغز سرقة فيلا محمد صلاح

أخطر وكيل أعمال "مو" الأمن بواقعة سرقة فيلا محمد صلاح وعلى الفور تم الحضور إلى مقر الواقعة وحصر المسروقات، وتول النيابة العامة في القاهرة عمليات التحقيق والاستماع إلى أقوال العاملين في الزراعات والمسؤولين عن تأمين الفيلا والفيلات المجاورة لمنزل محمد صلاح.

شهود العيان في واقعة سرقة فيلا محمد صلاح

وأدلى حارس فيلا محمد صلاح بأقواله أمام النيابة، من للتوصل إلى لغز واقعة السرقة والتعرف على هوية مرتكب الواقعة من خلال التحقيقات، حيث توصلت إلى أنه تم رصد سرقة ريسفرات وأجهزة منزلية.

المسروقات من فيلا محمد صلاح

وقال الشاهد إن "سارق" فيلا محمد صلاح ترك أنبوبة البوتجاز، خلال إدلائه بأقواله أمام النيابة العامة، التي قامتم بدورها بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان، وكذلك التحفظ عليها لمعرفة هوية المتهم والكشف عنه من اجل ضبطه ومثوله أمام العدالة.

التحقيق في سرقة فيلا محمد صلاح

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها من اجل حل لغز سرقة فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بمنطقة التجمع الأول، والتوصل إلى المتهم، من أجل مثوله أمام جهات التحقيق لأخذ عقوبته.

بلاغ بعرض فيلا محمد صلاح للسرقة

وبدأت الواقعة حينما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا بواثعة سرقة فيلا محمد صلاح وذلك من أحد أقارب نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاحموضحا أنه خلال مروره على الفيلا بالتجمع لاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا وبالدخول وجد بعثرة بإحدى الغرف واختفاء بعض الأشياء بينها ريسيفرات تليفزيون.

كشف لغز سرقة فيلا محمد صلاح

ويعمل رجال المباحث على كشف لغز سرقة فيلا محمد صلاح من خلال سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان حيث تم تحرير المحضر اللازم بواقعة السرقة وتباشر الجهات التحقيق.