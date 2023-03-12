رئيس الإمارات يؤكد لـ "تميم بن حمد" دعم بلاده لاستضافة قطر اجتماعات صندوق النقد

أجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبحث الشيخ محمد بن زايد وأمير قطر خلال الاتصال، العلاقات الأخوية ومسارات تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.

كما تبادل رئيس دولة الإمارات مع أمير قطر، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعم الإمارات لقطر في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وبناء عليه ستسحب الإمارات ملفها لطلب استضافة الاجتماعات، متمنيًا لقطر التوفيق وكل النجاح في استضافة هذا التجمع العالمي.

ومن جانبه، أعرب أمير قطر، عن شكره لرئيس الدولة وخالص تقديره لموقف الإمارات الأخوي تجاه قطر، ودعم ترشحها لاستضافة اجتماعات صندوق النقد الدولي.