اليوم.. حفل زفاف الأميرة إيمان في قصر عاهل الأردن

أكد الديوان الملكي الأردني، أن حفل زفاف الأميرة إيمان بن عبدالله الثاني ابنة العاهل الأردني، على رجل الأعمال جميل ألكساندر ترميوتس، يقام مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، في قصر الملك بدابوق غرب الأردن.

وتوشحت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات من تجهيزات الحفل الملكي، مشيدين باتباع العادات والأعراف الأردنية في الحفل، ويقول البعض إن العاهل الأردني حرص على مغادرة نجلته إيمان من قصره، كما هو الحال لدى الأردنيين.

وكشفت مصادر، أن تفاصيل حفل زفاف ستتم وفقا للتقاليد الأردنية، حيث ستتضمن عقد القران "كتب الكتاب" وعشاء للمدعوين، وأن الحضور سيقتصر على العائلتين وآخرون من شخصيات بارزة.

وكانت الملكة رانيا العبدالله، أقامت الثلاثاء في قصر الحسينية حفل حناء للأميرة إيمان، حيث اشتمل على معزوفات وأغان تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي تعتبر أول فرقة نسائية في المملكة الأردنية الهاشمية.

وحضر الحفل عدد من الأميرات الأردنيات وخطيبة الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد رجوة آل سيف وسيدات من المجتمع المحلي، واشتمل الحفل على معزوفات وأغان تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي تعتبر أول فرقة نسائية في المملكة الأردنية الهاشمية.