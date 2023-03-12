موعد الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي.. خبير يكشف مفاجأة

موعد الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي هو أمر بات يشغل الملايين من المصريين خاصة مع تصاعد وتيرة التصريحات الإثيوبية الأخيرة ورفضها خطوات مصر باللجوء إلى الجامعة العربية ومجلس الأمن، مؤكدة مواصلة عمليات البناء والتخزين.

موعد الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي

موعد الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي كشف عنه الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، موضحا أنه سيكون في النصف الثاني من العام الجاري.

متى الملئ الرابع لسد النهضة

متى الملئ الرابع لسد النهضة، أجاب عنه الدكتور عباس شراقي، قائلا إن إثيوبيا تستعد للملء الرابع لسد النهضة في أغسطس القادم عن طريق زيادة ارتفاع سد النهضة نحو 20 مترا.

حجم الملء الرابع لسد النهضة

حجم الملء الرابع لسد النهضة أوضحه الدكتور عباس شراقي قائلا إنه سيتم تخزين نحو 13 مليار متر مكعب ليصبح إجمالي التخزينات الأربعة 30 مليار متر مكعب.

وأدان خبير المياه الاستعدادات الإثيوبية التي تعتبر الانتهاك رقم 6 للاتفاقيات والأعراف الدولية وهذا ما ترفضه مصر والسودان.

تصريحات وزير خارجية مصر عن سد النهضة

جاءت تصريحات وزير خارجية مصر عن سد النهضة في جامعة الدول العربية معبرة عن مدى خطورة ما تفعله إثيوبيا خاصة وأن التخزين الرابع يعادل 75% من جملة ما تم تخزينه خلال السنوات الثلاث الماضية.

إثيوبيا تعلن استكمال بناء سد النهضة

إثيوبيا تعلن استكمال بناء سد النهضة دون توقف مع إدانة ورفض قرار جامعة الدول العربية في مارس 2020 كما سبق ورفضت ايضا قرار الجامعة العربية بتأييد حق مصر والسودان المائي الذي جاء بعد فشل مفاوضات واشنطن فبراير 2020، وأصدرت بيانا رسميا ترفض فيه تدخل الجامعة العربية، كما أصدرت بيانات أخرى برفض تدخل مجلس الأمن.

مصير مفاوضات سد النهضة

مصير مفاوضات سد النهضة لخصه الدكتور عباس شراقي في أمرين وهما:

- السيناريو الأول: حث الاتحاد الإفريقي بقيادته الجديدة برئاسة جزر القمر للقيام بمسئولياته لاستئناف المفاوضات في أسرع وقت للوصول إلى اتفاق قبل بداية التخزين الرابع.

- السيناريو الثاني: توجه مصر والسودان مرة ثالثة لمجلس الأمن ولكن هذه المرة ليس بسبب مشكلة مياه بل مشكلة وجود وخطر على الأمن والسلم خاصة على 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق الذي سيتعرض لطوفان في حالة انهيار سد النهضة خاصة وأن إثيوبيا بالغت في زيادة مواصفات السد من 11،1 مليار متر مكعب كما كان في التصميم الأمريكي الأصلي إلى 74 مليار متر مكعب.

الدراسات الفنية لسد النهضة

أكد الدكتور عباس شراقي أن ما يضاعف المشكلة هو عدم التزام إثيوبيا بإجراء الدراسات الفنية والهندسية لسد النهضة كما كان مقررا طبقا لإعلان مبادئ سد النهضة 2015 في البند الخامس وما حدث في تركيا خير دليل على خطر السدود في الأماكن الزلزالية.