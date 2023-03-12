الداخلية الأوكرانية: الحرب الروسية دمّرت 152 ألف مبنى سكني

أكد وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، أن روسيا نفذت أكثر من 40500 ضربة على الأراضي الأوكرانية منذ غزوها للبلاد في فبراير 2022.

وأضاف كليمينكو، في مقابلة مع التلفزيون الوطني الأوكراني، أن الصواريخ والمدفعية الروسية دمرت أكثر من 152 ألف مبنى سكني منذ بدء الغزو، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وكشف الوزير كليمينكو أنه تم تدمير 400 ألف من مرافق البنية التحتية العامة في الهجمات.

وذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" أن كليمينكو قال إنه يتم اتخاذ تدابير أمنية ودفاعية إضافية في جميع أنحاء أوكرانيا لحماية البنية التحتية الحيوية والمناطق السكنية من هجوم روسي محتمل آخر على مستوى البلاد.

وأضاف كليمينكو "أستطيع أن أقول إننا مستعدون دائمًا لما يسمى بـ" الضربات الانتقامية "عندما يدمر العدو بخبث ليس فقط منشآت البنية التحتية الحيوية ولكن أيضا المباني السكنية".

وقال كليمينكو إنه تم تسجيل 66300 دعوى جنائية تتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الروسي.

وكان كليمينكو أعلن أمس السبت أن أوكرانيا أوشكت على الانتهاء من تشكيل ألوية هجومية جديدة، تعرف أيضًا باسم الحرس الهجومي.