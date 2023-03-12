الإمارات: ندعم جميع الجهود لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن دعمها لكل الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية سلميا وعن طريق الدبلوماسية.

ومن جانبه، قال صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إن موقف دولة الإمارات كان ولا يزال واضحًا تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث حثت على ضرورة تفعيل الحوار كسبيل وحيد لحل الأزمة، وإنهاء الحرب حفاظًا على أرواح المدنيين وتغليبًا للغة العقل.

وأضاف غباش، خلال لقاء أولكسندر كورنينكو، النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني والوفد المرافق له، على هامش اجتماعات الجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مملكة البحرين، أن "هذا النهج هو نهج أصيل في سياسة دولة الإمارات التي لطالما أكدت أن السلام بين دول العالم هو السبيل لتحقيق رفاهية الشعوب، وليست الحروب والتوترات".

وأضاف غباش، خلال لقاء أولكسندر كورنينكو، النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني والوفد المرافق له، على هامش اجتماعات الجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مملكة البحرين، أن "هذا النهج هو نهج أصيل في سياسة دولة الإمارات التي لطالما أكدت أن السلام بين دول العالم هو السبيل لتحقيق رفاهية الشعوب، وليست الحروب والتوترات".

وأكد الجانبان أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الصديقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية وتبادل وجهات النظر، والآراء، والمواقف السياسية في المحافل البرلمانية المختلفة بما يواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وأوكرانيا وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.