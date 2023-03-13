مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في دوري أبطال إفريقيا.. لا بديل عن الفوز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا لخوض مباراتين مهمتين في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023، حيث يواجه المارد الأبيض فريقي شباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

ويحتل فريق ميت عقبة المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في لقاء والتعادل في آخر وخسارة مباراتين، لذلك يحتاج الفوز في المواجهتين المقبلتين من أجل الصعود إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ماهي مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في دوري أبطال إفريقيا؟

يلتقي الزمالك مع نظيره شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل 17 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب 5 يوليو 1962، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما يلتقي فريق ميت عقبة مع نظيره المريخ السوداني يوم الجمعة 31-3-2023 على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريقي شباب بلوزداد والمريخ، عبر قنواتها المشفرة.

ماهو ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا؟

1- الترجي: 9 نقاط.

2- المريخ: 6 نقاط.

3- الزمالك: 4 نقاط.

4- المريخ:4 نقاط.