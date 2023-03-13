تراجع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين 13-2-2023

تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين 13 مارس آذار مع تدخل السلطات الأميركية لكبح تداعيات الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي SVB حيث يأمل المستثمرون في أن يتبع الفدرالي الأميركي مسارًا نقديًا أقل تشددًا.

وأعلنت الحكومة الأميركية عن عدد من الإجراءات وقالت إن كل المودعين في (إس.في.بي) سيتاح لهم الوصول إلى ودائعهم اعتبارًا من اليوم الاثنين.



وقال مسؤولون أيضًا إنه سيتم تعويض المودعين في بنك سيجنتشر الذي أغلقته الجهات التنظيمية المالية بولاية نيويورك أمس الأحد وإن دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية أمام ستة عملات، 0.153% إلى 104.080. وارتفع الين الياباني 0.34% إلى 134.52 أمام الدولار وهو أعلى مستوى في شهر مع تحرك المستثمرين صوب العملات الآسيوية التي تمثل ملاذًا آمنًا.

وارتفع اليورو 0.44% إلى 1.069 دولار وبلغ أحدث سعر للجنية الإسترليني 1.2085 دولار بارتفاع 0.47% خلال اليوم.

وصعد الدولار الأسترالي 0.79% إلى 0.663 دولار كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.36% إلى 0.616 دولار.