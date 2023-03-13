عاصفة رملية وامطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

عاصفة رملية، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية اليوم الاثنين الموافق الـ13 من مارس 2023، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدان ومحافظات جمهورية مصر العربية، والتي تشهد اضطرابا يتخلله عاصفة رملية وسقوط أمطار على بعض المناطق.

عاصفة رملية تضرب البلاد

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تضرب البلاد عاصفة رملية محملة بالأتربة، ويميل الطقس لارتفاع الحرارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

عاصفة رملية واضطرابات وأمطار

وأوضحت الهيئة أن طقس اليوم يشهد عاصفة رملية فرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تغزر أحيانا على السلوم ومطروح، مع وجود نشاط رياح على أغلب المناطق.

عاصفة رملية وارتفاع درجات الحرارة

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة.

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

قنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.

وتعرض بعض المناطق إلى عاصفة رملية وذلك مع قرب انتهاء فصل الشتاء الذي بدأ في 21 ديسمبر الماضي الساعة 23:48 ويصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.