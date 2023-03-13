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بنك إنجليزي يستحوذ على الوحدة البريطانية لـ "سيليكون فالي"

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

أعلن بنك انجليزي (HSBC)، اليوم الاثنين، الاستحواذ على الوحدة البريطانية لبنك "سيليكون فالي"

وكان قد ظهر أمس الأحد مشترٍ محتمل للذراع البريطانية لبنك سيليكون فالي الأميركي المفلس فيما قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن حكومته تعمل للحد من أي تداعيات تقع على الشركات جراء انهيار البنك

وقال بنك لندن إنه قدم مقترحا رسميا للذراع البريطانية لبنك سيليكون فالي وأرسله إلى السلطات ومن بينها وزارة الخزانة وبنك إنجلترا

ويعد الإفلاس المأساوي لمجموعة سيليكون فالي المالية، وهي مجموعة تركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، يوم الجمعة أكبر انهيار لبنك في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت أمس الأحد إن الإفلاس قد يكون له أثر ضخم على شركات التكنولوجيا البريطانية نظرا لأهمية بنك سيليكون فالي لبعض العملاء.

وقال بنك لندن، وهو بنك مقاصة، إنه يترأس كونسورتيوم من شركات استثمار مباشر لإتمام الصفقة.

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