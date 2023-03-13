جدول مباريات اليوم الإثنين 13-3-2023 والقنوات الناقلة في مختلف البطولات

جدول مباريات اليوم، تقام العديد من المباريات المهمة اليوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023، في مختلف المسابقات المحلية والعالمية، على رأسها مباريات الدوري الإسباني والإيطالي والدوري المصري ومواجهات البطولة العربية.

جدول مباريات اليوم

ويتضمن جدول مباريات اليوم الاثنين مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري، بينما يشهد كأس خادم الحرمين، مباراتين هما مباراة اتحاد جدة والفيحاء والوحدة ضد الباطن، مع انطلاق الدور التمهيدي للبطولة العربية للأندية بين الهلال السوداني والمنامة ولقوة الجوية والشباب السعودي.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام جدول مباريات اليوم الاثنين 13 مارس 2023 في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم الاثنين 13 مارس 2023 في الدوري المصري

يشهد جدول مباريات اليوم في الدوري المصري مباراة وحيدة تجمع بين بيراميدز والبنك الأهلي وتنطلق في الـ6 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ7 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة ONTime Sports.

جدول مباريات اليوم في الدوري الإسباني

وتقام مباراة جيرونا ضد أتلتيكو مدريد ضمن جدول مباريات اليوم في الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ11 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة .beIN Sports 1 HD

جدول مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

كما يضم جدول مباريات اليوم مباراة ميلان أمام ساليرنيتانا التي تنطلق في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

جدول مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين

وتلعب ضمن جدول مباريات اليوم اتحاد جدة ضد الفيحاء في تمام 04:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 05:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على .SSC1 H، والوحدة ضد الباطن في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع على SSC 1HD.

جدول جدول مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية

ويشهد جدول مباريات اليوم إقامة الدور التمهيدي في بطولة الأندية العربية والذي يضم مباراة الشباب أمام القوة الجوية في تمام 04:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 05:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة الكأس 3HD، والهلال السوداني ضد المنامة وتنطلق المباراة في تمام 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 09:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة الكأس.