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غرفة مقدمي الرعاية الصحية توقع بروتوكول لنشر الوعي الصحي والتدريب علي معايير الجودة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

وقعت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات بروتوكول تعاون مع شركة ايسوس للاستشارات وإدارة الرعاية الصحية يهدف إلي تنمية قدرات المنتسبين للغرفة في كافة المجالات الصحية وخلق تعاون مشترك بين القطاعات المختلفة، دون أن تتحمل الغرفة أي التزامات مالية، وفقا لتصريحات الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس الغرفة.

ووقع البروتوكول الدكتور  علاء عبدالمجيد رئيس الغرفة والدكتور  عمرو عبدالهادي صابر رئيس شركة ايسوس، وحضر التوقع كل من الدكتور هاني شريف حافظ عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور ممدوح العربي عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد ماضي ابو العزايم عضو مجلس إدارة الغرفة والأستاذة أمل حسن مدير عام الغرفة.


وقال الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية، أن هذا البرتوكول  هدفه زيادة نشر الوعي الصحي ومنظومة التأمين الصحي، والتدريب علي معايير الاعتماد للدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل.


واضاف أنه بعد تشكيل المجلس الصحي المصري، وضرورة إعادة التراخيص واعتماد الشهادات المهنية، لا بد أن يكون هناك تعريف باختصاص المجلس الصحي المصري ومهامه ومستقبل العاملين بالقطاع الصحي واستفادتهم من البرامج المختلفة التي تقدمها الغرفة، فهذا البروتوكول سيتيح عقد الندوات وورش العمل التوضيح والشرح لمنتسبي غرفة الرعاية الصحية.

ويتيح البرتوكول أيضا تقديم الدعم الفني والاستراتيجي للمنتسبين للغرفة علي مستوي محافظات الجمهورية بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة لعقد وإقامة ورش العمل والتدريب، وحملات التوعية والتثقيف للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل والاعتماد والجودة، وكذلك تقديم البيانات والمعلومات المتاحة، والعمل علي خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الرعاية الصحية.

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