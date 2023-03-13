عاصمة رملية | الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. وتوجه نصائح ضرورية

تصدر عبارة عاصفة رملية تريند جوجل، في الساعات القليلة الماضية، وهذا بعد إعلان الأرصاد الجوية من حدوث تقلبات جوية وأمطار.

عاصفة رملية

وحول أخبار الطقس اليوم، كشفت الأرصاد عن تعرض البلاد لوجود عاصفة رملية، حيث تضرب المناطق المكشوفة، ولمزيد من التفاصيل حول طقس اليوم والتقلبات الجوية التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وحرصا منا على سلامة المواطنين، يوفر موقع الفجر الإلكتروني كل ما يريد المواطنين معرفته حول تحذيرات الأرصاد والنصائح التي يجب وضعها عين الاعتبار لتفادي العاصفة الرملية التي تتتعرض لها البلاد اليوم.

عاصفة رملية من الظواهر الجوية لطقس اليوم

وهناك عاصفة رملية تتواجد في محافظات الجمهورية، وتعتبر من الظواهر الجوية المتوقع حدوثها من جانب الأرصاد، حيث تظهر في المناطق المكشوفة، وتتعرض البلاد لرياح وتكون كثيفة مليئة بالرمال والأتربة، وفي الليل تشهد البلاد أمطار وتكون من متواسطة الشدة لشديدة، حسب تفاصيل حالة الجو في كل محافظة على حدة.

تفاصيل حالة الطقس في سطور

1- تتعرض محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة لعاصفة وتكون رملية.

2- تتعرض السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وشمال الوجه البحري والصعيد، لعاصفة رملية نشطة بقوة تتراوح من 34-40 كم/ساعة.

3- باقي محافظات الجمهورية لا تتعرض لعاصفة رملية بكميات، حيث لن تشهد عاصفة رملية كثيفة، بل سجلت نسبة معتدلة تصل أقصاها إلى سرعة 28 كم/ساعة.

تفاصيل حول سقوط الأمطار اليوم

تشهد كلا من محافظات السلوم ومطروح أمطار رعدية كثيفة، وتزداد شدتها وتصل الذروة في مساء اليوم، فضلا عن أن هناك فرصة لسقوط أمطار في الساعات المقبلة، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ولكن بدرجات متفاوته.

عاصفة رملية ونصائح الأرصاد الجوية

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح التي يجب على المواطنين الانتباه لها جيدا، وهو عدم الخروج إلا في الحالات الضرورية، مشيرة إلى أن العاصفة الرملية تكون شديدة، فضلا عن الحفاظ على صحة الاطفال من الجيوب الانفية والحساسية، وكبار السن، نظرا لمناعتهم الضعيفة.

ونصحت أن الخروج من المنزل لا يمكن في وجود عاصفة رملية إلا للضرورة القصوى، وعلى الحالات الحرجة ارتداء الكمامات وعدم تخفيف الملابس فمازال الجوفي الليل يشهد برودة، بجانب عدم خروج أصحاب الجيوب الأنفية والأمراض الصدرية إلا للضرورة القصوى.

ونصحت الأرصاد الجوية بعدم تخفيف الملابس ومتابعة حالة الطقس بشكل مستمرن مع الحرص على ارتداء النظارات الشمسية لمنع الإصابة بأي أمراض، فضلا عن تغطية العين والأذن والأنف لحمايتهم من الأتربة والعاصفة الرملية.

المحافظات على موعد مع الأمطار مساء اليوم

بعد تعرض البلاد لعاصفة رملية، نجد أنه سيكون هناك فرصة لسقوط الأمطار، وتشهد القاهرة الكبرى اليوم وباقى الأنحاء طقس مائل للحرارة نهارا.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه وشمال الصعيد التى تعمل على إثارة الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

ويكون سقوط أمطار خفيفه على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، مع امتداد فرص سقوط الأمطار مساء على باقى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ولكن تكون أقل حدة حيث متوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة.