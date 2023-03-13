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سعر الدولار اليوم الاثنين 13 مارس 2023 بالبنوك العاملة في مصر

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سعر الدولار
سعر الدولار

اعتلى سعر الدولار صدارة اهتمام المصريين في الآونة الأخيرة، وخاصة بعدما تعافى وارتفع مقابل الجنيه المصري بشكل غير مسبوق، مسجلا قفزة تاريخية وذلك على خلفية رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بعد الأزمة الروسية الأوكرانية ليخطو البنك المركزي الخطى نفسها.

سعر الدولار اليوم الاثنين

وسجل الدولار اليوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023، في البنك المركزي المصري 30.8380 جنيه للشراء، و30.9357 للبيع، وفي البنك الأهلي وبنطك مصرنحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق الـ13 من مارس 2023، أمام الجنيه المصري في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم الاثنين 13 مارس 2023 في البنك المركزي 

سجل الدولار اليوم الاثنين في البنك المركزي للشراء 30.8380، وللبيع 30.9357.

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مفاجآت مدوية بشأن آخر تطورات سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك الأهلي

وبلغ سعر الدولار اليوم الاثنين 13 مارس 2023 في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي  Cib

وحقق سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي Cib 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك كريدي أجريكول

وبلغ سعر الدولار اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.8800 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.9300، ووصل في بنك كريدي أجريكول إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس والأهلي المتحد

كما وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس إلى نحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع، وفي بنك الأهلي المتحد إلى نحو 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 13 مارس 2023 في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023، في بنك الإسكندرية 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.

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